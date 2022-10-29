Астрологи назвали самые гордые знаки Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются очень гордыми людьми. Они безумно себя любят и не позволяют абсолютно никаких шуток в свой адрес.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Лидером в этом рейтинге оказался Телец, так как он вообще не умеет над собой смеяться. Если вы отпустите хоть какую-то шутку в его адрес, он тут же начнет агрессировать. С ними стоит быть очень осторожными, ведь они считают себя пупом Земли, и что все должны им поклоняться. Кроме того, если задеть их чувства, то они очень долго будут держать на вас обиду.

Лев

Это один из самых гордых и властных знаков Зодиака, который привык всегда быть «на коне». Не дай Бог, кто-то попробует подвинуть его, и горя не миновать. Львы пустят в ход самое масштабное оружие. Они даже способны отомстить своему обидчику, ведь никто не смеет соревноваться со Львом за место на его пьедестале. К тому же они очень тщеславные люди.

Козерог

Часто Козероги ведут себя гордо и напыщенно только потому, что бояться негатива со стороны окружающих. Астрологи отмечают, что таким образом они пытаются защитить себя от нападок недоброжелателей. А кто рискнет подойти к гордому и величавому Козерогу? Правильно, таких людей единицы, поэтому представители этого зодиакального созвездия так себя и ведут.