Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: ни слова правды

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые обманывают чаще других. Делают они это по разным причинам, но итог один: верить им нельзя.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Близнецы — это двойственный знак Зодиака. У этих людей сейчас может быть одно мнение, а через пять минут — другое. Поэтому порой они сами путаются в показаниях. Стоит отметить, что Близнецы обманывают не специально, просто они не могут определиться с правдой.

Весы

Весы ценят гармонию в отношениях — между коллегами, друзьями, партнерами. Поэтому им сложно говорить все прямо в глаза, так как они очень боятся обидеть другого человека. Им проще что-то соврать. Можно сказать, что Весы врут во благо, делая исключение в правиле: лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Водолей

У Водолеев отлично развита фантазия. Например, если в их жизни происходит какое-то событие, они обязательно приукрасят его. И не потому, что хотят ощутить зависть других, а потому, что они сами верят в свои фантазии. Чаще всего эти обманы безобидны.

Рыбы

Рыбы — это один из самых лживых знаков Зодиака. Однако их ложь на самом деле опасна. Почему? Потому, что они делают это ради своей выгоды. Таким образом они используют вас в корыстных целях. Когда вы перестанете быть им интересными, они просто исчезнут из вашей жизни.