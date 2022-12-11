Астрологи назвали самых несчастных женщин по знаку Зодиака

Им часто не везет в карьере или в личной жизни.

Близнецы

Представительницы этого знака Зодиака с детства привыкли все держать под контролем, быть первыми, не сдаваться и доводить начатое до конца. Эти маскулинные черты свойственны далеко не всем мужчинам, поэтому когда они встречают партнера, который хотя бы немного слабее, начинается настоящая катастрофа: они требуют, показывают свое недовольство, пытаются казаться лучше.

Естественно, никто не готов терпеть эти попытки демонстрации женского превосходства, поэтому часто Близнецы остаются одни у разбитого корыта.

Козерог

Козероги пытаются казаться интересными, загадочными и мудрыми, но со стороны выглядит далеко не так, как они себе задумали. Представительницы данного знака хотят строить головокружительную карьеру, но часто стоят на месте и впадают в депрессию из-за неудач вместо попыток исправить ошибки и добиться успеха.

Любые поражения в работе их ужасно демотивируют Вплоть до того, что Козероги могут уйти с работы из-за выговора, а потом еще несколько месяцев сидеть дома, заливая слезами эту ситуацию.