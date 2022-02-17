Астрологи назвали самых трусливых мужчин по знаку зодиака

Астрологи рассказали о представителях гороскопа, которые не наделены смелостью. Впрочем, эксперты по звездам рекомендуют не считать это вердиктом — но получше приглядеться к мужчинам, рожденным под этими знаками, все же стоит.

Телец

Мужчина-Телец кажется трусливым, но только на первый взгляд. Это впечатление складывается потому, что он — редкий перестраховщик.

Об этом пишет Об этом пишет Junona.

Прежде чем начать действовать, Телец десять раз обдумает свои шаги и просчитает разные варианты. Когда все несуться с криками «Вперед» он стоит в стороне и придумывает идеальный план. Однако нередко, пока он найдет решение, все враги уже побеждены без него.

Рак

Главный страх Рака, из-за которого он является просто образцом нерешительности — боязнь критики. Он так боится «потерять лицо», что в опасной ситуации предпочитает затаиться и не действовать вообще, чем попасть под шквал неодобрительных оценок. При этом Рака ранит не только грубое слово, но даже неодобрительный взгляд. Вместе с тем, представители знака ни за что не признают своих ошибок и слабостей.

Дева

Мужчина-Дева при всем своем остроумии и развитом интеллекте, испытывает робость перед общественным мнением. Они могли бы блистать, оказавшись в незнакомом окружении, но предпочтут забиться в уголок и оттуда наблюдать за происходящим. По этой причине при первом знакомстве представители знака кажутся боязливыми и нервными. Кроме того, слабое место этих мужчин — нестандартные ситуации.

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