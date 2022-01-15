Астрологи назвали самых влюбчивых представителей знаков зодиака

В списке тех, кого стремительно поражают стрелы Амура, сразу пять знаков: Овны, Раки, Львы, Весы и Рыбы.

Об этом сообщает mixnews.

Овен

Влюбляется очень быстро. Овен считается страстным знаком, живущим настоящим моментом и никогда не сомневающимся в себе. А когда дело приближается к влюбленности, то нет никого, кто бы это делал лучше их. Это лидер, смелый и любящий управлять процессом. Только увидели кого-то на горизонте — полны решимости и сосредоточены на этом человеке… но пока не решат, что это не то, чего они хотят. Овны ищут эмоций, которые способны принести любовь, однако заставить их оставаться в любви – это уже работа.

Рак

Раки тоже отличаются тем, что очень быстро влюбляются! Они считаются чувствительными и отзывчивыми. Хотя в начале несколько застенчивы, но для них не проблема почувствовать в себе любовь. Они очень ценят домашний уют. Идеальное свидание – дома, с хорошей едой за просмотром фильмов. При этом, когда они находят кого-то достойного по их мнению, с кем эмоционально сблизились, могут оставаться влюбленными надолго.

Лев

Знак Льва в любовных делах тоже очень быстрый. Этот знак со своей харизматичностью и активностью влюбляется даже быстрее, чем следует. При этом тогда может стать самыми преданным в мире. Это хорошее качество, однако иногда оно причиняет боль. Ведь часто влюбляются не в тех и это может огорчить их попытки найти замену этому человеку. Львы любят радовать свое эго не слишком очевидно. Если это сделают правильно, то удастся привлечь внимание.

Весы

Весы считаются еще одним знаком, управляемым Венерой, которому нравится это чувство, и в душе – настоящие романтики. В случае встречи с человеком, который красив и внутренне, и внешне, то готовы приложить усилия, чтобы следовать за ним. Для них важно, чтобы отношения были партнерскими, и важно, чтобы любимый человек вкладывался в отношения так же, как и они.

Рыбы

Завершают список знаков по скорости в любви – Рыбы. У них могут вспыхнуть чувства с первого взгляда. Это может привести к трудностям, ведь часто они влюбляются в человека, созданного в своем воображении, а впоследствии может открыться горькая реальность. Поэтому еще — чаще всего на этом фоне этот знак склонен к обидам.

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