Астрологи назвали счастливчиков июля: каким знакам Зодиака будет везти с деньгами

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака будет везти с финансами в июле и чьи желания будут выполнены в полной мере.

Кому можно надеяться на повышение зарплаты.

Об этом пишет Апостроф.

Телец

У Тельца будет шанс выгодно проявить себя на работе и получить признание коллег. Кроме того представителей знака ждет повышение зарплаты. Не исключено повышение и получение желанной должности. Деньги будут как-будто сами идти в руки.

Рак

От Раков потребуется много работать, но результаты будут впечатляющими — повышение, рост зарплаты, премия и бонусы. Представители знака будут полны энергии для достижения своих целей. Хороший момент для выгодного инвестирования.

Рыбы

Начало месяца принесет Рыбам выгодную сделку или реализацию проекта, которые дадут им возможность получить повышение. Преобразовать этот карьерный рост в увеличение зарплаты им помогут коммуникативные навыки.