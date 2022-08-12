Астрологи назвали шесть знаков Зодиака, которые являются худшими родителями

Астрологи назвали шестерых родителей по знаку Зодиака, которым не суждено быть безупречными родителями. По их словам, худшими папами являются Весы, Скорпионы и Стрельцы, а худшими мамами – Козерог, Рыбы и Овны.

Не все люди родились врожденными бизнесменами, идеальными мужьями и женами или родителями.

Об этом пишет 24 канал.

К сожалению, есть несколько знаков Зодиака, которые не сосредотачиваются на воспитании своих детей так, как следует. Астрологи рассказали, какие представители знаков Зодиака являются худшими родителями.

Худшие папы

Весы

Весы часто любят критиковать своего ребенка, поэтому духовная близость проявляется крайне редко. Дети видят мир недружественным и грустным, поэтому вырастают довольно язвительными.

Скорпионы

Скорпионы часто думают только о себе, поэтому дети уходят в их жизни на второй план. Представители этого знака просто не готовы заботиться о детях.

Стрельцы

Стрельцы достаточно эгоистичны и непредсказуемы. Они будут заботиться только о своем комфорте. Оставить на несколько месяцев у бабушек или дедушек детей для них не составляет никакого труда.

Худшие мамы

Козерог

Козероги больше всего сосредоточены на своей работе и карьере, поэтому их дети обделены любовью. Они компенсируют потерянное время с ними деньгами, но это работает только против них.

Рыбы

Рыбы очень любят веселье и гостей дома, так что дети с ранних лет воспитываются в «тусовочной» атмосфере, которая во взрослом возрасте приводит к плохим последствиям.

Овны

Овны слишком требовательны к детям. Они считают, что все должно быть идеально и обязательно только так, как они скажут. Часто дети таких мам вырастают запуганными и постоянно переживают, не могут расслабиться.