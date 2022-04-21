Астрологи назвали топ знаков Зодиака, с которыми сложнее всего уживаться

О таких говорят, что с ними счастья не построить. Это люди, находиться с которыми под одной крышей долгое время просто невыносимо.

Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которые являются не очень удачными сожителями. И сложно уживаться с ними будет не только как со вторыми половинками, но и как с соседями по комнате, братьями/сестрами, друзьями.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Близнецы не склонны скрывать свои чувства, поэтому все эмоции, которые те переживают, всегда будут у них на лице. Именно поэтому людям, которые с ними живут, может быть сложно. Ведь когда у Близнецов хорошее настроение, они способны одаривать своей улыбкой, но если у них в жизни наступает черная полоса, они будут «грузить» своих близких и срываться на них.

Весы

Весы — очень творческие люди. Именно поэтому их творческий беспорядок в голове транслируется на то, где они живут. Поэтому сожителям Весов может не нравится бардак в комнате или нежелание убираться. Кроме того, Весы — это еще и очень шумные люди, которым крайне важно иметь пространство для реализации своих идей.

Стрельцы

Стрельцы входят в тройку невыносимых сожителей по нескольким причинам. Во-первых, им крайне важно иметь свое личное пространство, и когда кто-то другой переходит рамки, Стрельцы готовы проявлять агрессию и скандалить. Во-вторых, Стрельцам крайне важно иметь возможность побыть в одиночестве. В третьих, представители данного знака Зодиака иногда могут выступать в роли эмоциональных вампиров для тех, с кем они живут.