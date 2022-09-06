Астрологи назвали три самых скандальных знака Зодиака

Астрологи перечислили три знака Зодиака, представители которых вечно попадают в какие-то скандалы или создают словесные перепалки. У них очень «горячий» характер и обостренное чувство справедливости.

Эти люди часто ругаются со своими близкими, коллегами.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

На первом месте Рыбы. Они всегда выступают за честность, за правду, за справедливость. Именно поэтому могут создавать конфликтные ситуации, если видят, что чьи-то права нарушены. Очень часто уроженцы этого знака идут работать в правоохранительные органы, в мониторинговые структуры, становятся членами наблюдательных советов и т.п.

Лев

Еще один очень конфликтный знак Зодиака. Эти люди привыкли, чтобы в работе и в быту все было так, как они скажут. А если что-то идет не так, то они тут же начинают настоящие «разборки».

Уроженцам этого знака Зодиака подходят руководящие должности: директор, куратор направления, глава отдела, заведующий и т.п.

Скорпион

Скорпионы на работе не очень часто попадают в конфликты. Чаще всего они скандалят со своими близкими. Это могут быть претензии к любимом на почве ревности, ссоры с родителями из-за их чрезмерной опеки и словесные перепалки с детьми из-за того, что они ведут себя недопустимо.