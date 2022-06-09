Астрологи назвали три знака Зодиака, которые попали в «черный список» Вселенной

19:19, Сегодня
Общество
гороскоп знаки зодиака фото
Фото: canva.com

Астрологи перечислили три знака Зодиака, для которых в ближайшее время начнется черная полоса. Их ждет много бед и предательств, слез и разочарований.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Кажется, удача отвернулась от Овнов на все лето. Эксперты уверяют, что летний период станет очень печальным для этого знака Зодиака. По их словам, Овнов ждут большие неприятности и на работе, и в личной жизни. Скандал за скандалом, ссора за ссорой, разрыв отношений со второй половинкой, риск потерять работу — это все может оказаться страшной реальностью для Овнов.

Дева

Если в ситуации с Овном все понятно и шансов выйти сухим из воды у него практически нет, то вот Девам повезло немного больше. У вас также будут возникать проблемы и на работе, и в личной жизни. Но много будет зависеть именно от вашей реакции и поведения. Если вы чувствуете, что назревает скандал с любимым человеком, постарайтесь быстренько сгладить острые углы и поговорить с ним по душам.

Водолей

Для Водолеев лето станет сезоном финансовых потерь. На работе вас ждут несколько неприятностей, которые могут оказать значительное влияние на вашу должность и уровень оклада. Вероятно, вы можете даже лишиться работы. О премиях и бонусах можете и совсем забыть.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Читайте также