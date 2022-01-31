Астрологи назвали знак Зодиака, которому в феврале сильно не повезет

Астрологи заявили, что в феврале начнется «черная» полоса в жизни Львов. Их ждет много неприятностей.

Об этом пишет golos.ua.

На работе возможны большие скандалы из-за провала проектов и невыполнения планов. Кроме того, есть большие финансовые риски – Львы могут стать жертвой обмана.

Уроженцев знака ждут трудности и в личной жизни – возможны скандалы, которые, если проблемы вовремя не решить, могут привести к разрыву. Львам нужно научиться справляться со своими эмоциями и не принимать поспешных решений.

Для каких знаков зодиака февраль будет счастливым

По словам астрологов hindustannewshub.com, февраль принесет большую удачу четырем знакам зодиака. Вот, кто попал в список:

Овен

Февраль будет особенным для представителей этого знака зодиака. У них улучшится финансовое состояние, их ждут большие успехи на работе – есть вероятность карьерного роста.

Телец

Уроженцев этого знака ждут хорошие новости – удача будет с ними весь месяц. Есть вероятность повышения заработной платы. Кроме того, появится шанс отправиться в путешествие, о котором мечтали ранее.

Рак

Для Раков февраль окажется удачным с финансовой точки зрения. Они избавятся от старых долгов и получат возможность проявить свой талант на работе, что повлечет за собой увеличение доходов.

Стрелец

Уроженцы этого знака смогут добиться большого успеха во всех сферах в феврале 2022 года. Их ждет признание на работе и полная гармония в личной жизни. Кроме того, появится шанс на поездку, которую долгое время откладывали.