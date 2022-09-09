Астрологи назвали знаки Зодиака, которые на днях рискуют загреметь в больницу

Речь идет о Раках, Девах и Скорпионах.

Об этом пишет УНИАН.

Раки

Напряженный график и отсутствие времени для отдыха к концу недели буквально свалят Раков с ног. Ретроградность Меркурия при этом значительно обострит ситуацию, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже госпитализации. Астрологи советуют все же находить время для себя, брать перерывы в работе и пополнять силы.

Девы

Девам придется очень усердно работать на этой неделе, так что ближе к выходным их может настигнуть сильная усталость. Из-за этого очень вероятны перепады настроения и даже конфликты с окружающими. Действительно в интересах Дев в эти дни будет хорошенько поработать, чтобы заложить крепкий фундамент на будущее, но и отдыхать нужно. Иначе можно только приумножить себе проблем.

Скорпион

У Скорпионов тоже сейчас насыщенные дни на работе. Дни наполнены множеством встреч, совещаний, постановлений новых задач. Ближе к субботе нехватка сил и энергии даст о себе знать. Звезды сулят общее недомогание, что в итоге может выбить Скорпионов из колеи на несколько дней.