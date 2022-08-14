Астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют разориться в ближайшие дни

В список попали Овны, Близнецы и Рыбы.
Об этом пишет УНИАН.
Овен
Овнам в указанный период лучше не совершать покупки. Если и делать это, то прислушиваясь к интуиции, трезво взвешивая обстановку. Но риск потерять деньги очень велик. Потому звезды советуют пока повременить с этим, дождаться более удачных времен.
Близнецы
У Близнецов на следующей неделе возможны финансовые проблемы. Поддавшись влиянию Венеры и ее ветреным порывам, они могут наломать дров и потом неделями разгребать. Астрологи рекомендуют расставить приоритеты, составить четкий план и не тратить деньги впустую.
Рыбы
Рыбы, как это ни странно звучит, рискуют подпортить себе положение, переработав. Звезды советуют побольше отдыхать, не погружаться с головой в работу надолго, все должно быть в меру. переутомление и нервозность – не лучшие друзья для финансового успеха.