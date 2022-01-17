Астрологи назвали знаки зодиака, которые умеют хорошо зарабатывать

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым на роду написано быть богатыми, пишет Апостроф.

1 место — Весы

С точки зрения гороскопа, самые большие шансы разбогатеть есть именно у Весов. Представители знака способны на длительный и упорный труд, а также они — талантливые переговорщики. Кроме того, Весы умеют принимать правильные решения.

2 место — Рыбы и Тельцы

На второй строчке рейтинга — Рыбы и Тельцы. Рыбы владеют феноменальной интуицией, в том числе и по отношению к финансовым вопросам. Телец же — знак Зодиака, отвечающий в зодиакальном круге за все материальные ценности и ресурсы. Представители знака ценят финансовую обеспеченность. Они не только знают цену деньгам, но и умеют грамотно ими распорядиться.

3 место — Овен и Лев

Третье место делят Овен и Лев. Овны — активные трудяги, они не боятся риска и конкуренции, верят в себя и никогда не упускают своего. Львы в свою очередь энергичны и креативны. Они воспринимают рабочие задачи как игру, что помогает им легко добиваться своих целей.

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