Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ожидает удача в любви в конце лета

Овен

Ключ к сердцу любимого человека кроется в умении заинтересовать. Попробуйте создать интригу и используйте свою сильную энергетику. Природные силы Овнов смогут воспламенить чувства в любом человеке, но тут очень важно не переусердствовать и не допустить сильной навязчивости.

Близнецы

Не полагайтесь только на собственную привлекательность, ведь негативное влияние Венеры все еще будет перебиваться Меркурием. Конец августа принесет интересные знакомства, но торопить события точно не стоит. И тогда у вас получится наладить личную жизнь.

Весы

Звезды рекомендуют смотреть на мир правильно и с позитивом. Это поможет привлечь любовь и счастье в делах. Обаяние Весов в ближайшие дни сыграет важную роль в амурных делах — постарайтесь не упустить такой отличный шанс.

Скорпион

Все романтические свидания и знакомства должны пройти на приятной ноте. Если вы ждали удобного момента, чтобы признаться в чувствах и сделать решающий шаг, то сделайте это в понедельник-вторник, так как со среды Уран станет ретроградным и все усилия могут пойти прахом.