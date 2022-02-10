Астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре ждет черная полоса

В список попали три знака Зодиака.

Об этом пишет Апостроф.

Рак

Рожденным под этим созвездием придется серьезно задуматься о том, верное ли направление они избрали и туда ли идут. Различные неурядицы, которые будут преследовать их весь год, словно хотят подтолкнуть их к возвращению на верный путь. Астролог советует особое внимание обращать на оформление документов, например, для пересечения границы. Самым опасным временем будет период ретроградного движения Меркурия.

Весы

Год принесет представителям этого астрологического символа финансовые трудности, которые скажутся не только непосредственно на них, но и их близких. Весам может грозить банкротство. Кроме того, на них обрушится одиночество, из-за чего им даже может понадобиться помощь психолога.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с различными кризисами и сложностями, которые на деле окажутся проверкой на прочность. Следует избегать травматичных видов спорта, таких как лыжи или альпинизм, и, по возможности, не садиться за руль. Обратите свое внимание на выплаты по долгам и решение других важных проблем.