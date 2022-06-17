Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет беда этим летом

Этим людям стоит опасаться дальних дорог и рискованных сделок.

Рак

Раков в ближайшее время ждут испытания в плане здоровья. Астрологи призывают уроженцев этого знака Зодиака не игнорировать тревожные «звоночки» от своего организма. Это значит, что важно обратиться к врачу, как только почувствуете что-то подозрительное. Также Раки могут эмоционально «выгореть» на работе. Чтобы этого не случилось, важно давать себе время для отдыха и передышки.

Овен

Овнов этим летом ждет серьезная поездка или вовсе переезд в другую страну. Звезды и планеты говорят о том, что следует быть максимально осторожными в дороге, лучше не путешествовать в одиночку.

Лев

Астрологи утверждают, что в ближайшее время Львы могут столкнуться с проблемами в работе.

Это может быть увольнение или прекращение сотрудничества с бизнес-партнерами. Несмотря на то, что это принесет в первую очередь убытки, к началу осени ситуация обещает наладиться.

Водолей

Водолеям следует присмотреться к финансовой стороне своей жизни. На протяжении ближайших двух с половиной месяцев будет много соблазнов совершить крупные покупки или заключить сделки с большим риском. Лучше отказаться от поспешных решений, чтобы не «пойти по миру».