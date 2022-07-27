Астрологи назвали знаки Зодиака, которым лучше не рисковать с деньгами в ближайшее время

В список попали Овны, Раки и Водолеи. Этим знакам стоит воздержаться от необдуманных трат, крупных покупок и финансовых вложений, даже если это кажется вам важным и перспективным.

Овен

Овны на этой неделе могут погрузиться в депрессию, перестать видеть перспективы и совсем поникнуть. Но так как огненным знакам не грозит длительное меланхоличное настроение, то лучше всего для них будет просто переждать и наверстать. Так что, новые проекты, масштабные покупки и траты пусть подождут до лучших времен.

Рак

У Раков ситуация в указанный период будет не лучше. Речи о том, чтобы разбогатеть, точно не идет. Тут бы сохранить то, что есть. А для этого нужно будет как следует сосредоточиться на текущих финансовых задачах. При четком планировании не ухудшить свое финансовое положение может даже получиться.

Водолей

У Водолеев наступает время, когда лучше избегать серьезных денежных трат и рисковать, начиная какие-то новые дела, связанные с капиталовложениями. Хорошим рецептом для них на текущую неделю будет просто следовать ранее составленному плану.