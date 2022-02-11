Астрологи назвали знаки Зодиака с магическими способностями

Порой они даже сами не подозревают о своем даре. Астрологи убеждены, что ключевым различием является знак Зодиака, под которым рожден человек.
Об этом пишет Апостроф.
Астрологи назвали топ-3 знаков Зодиака, представители которых являются сильнейшими магами на всем зодиакальном круге.
Скорпион
Скорпионы обладают очень сильным и внушительным магическим даром. Еще с самого рождения они наделены скрытыми талантами, которые граничат со сверхъестественным. Интуицию многих представителей этого знака можно сравнить с даром предвиденья. За счет нее они всегда находят способ выбраться с минимальными потерями даже из самой серьезной передряги. От Скорпионов очень трудно, а иногда даже невозможно, что-либо утаить. Особенно если вы являетесь близким к представителю этого знака человеком, которого он очень хорошо знает.
Порой Скорпионы даже сами не подозревают о том, что обладают такими удивительными способностями. Из них получаются искусные манипуляторы. Когда они пытаются на кого-то воздействовать, то могут нанести вред. Нередко представители этого знака пользуются черной магией.
Водолей
Водолеи интересуются всем необычным и завораживающим. Такая любознательность нередко приводит их к магии. К тому же их пытливый ум всегда заставляет их тщательно анализировать все происходящее вокруг. Комбинируя физическое и метафизическое, представители этого знака искусно предсказывают, что ждет их впереди.
Водолеи умело используют астрологию и нумерологию. Гадания на картах – это их конек. Нередко они видят во снах то, что произойдет в ближайшее время.
Рак
Подопечные этого созвездия тоже обладают предрасположенностью к магии. Обычно они применяют магию тогда, когда кому-то требуется их помощь. У них хорошо развита интуиция и высока степень защиты от неблагоприятных влияний со стороны. Раки работают только с чистой энергетикой, а для этого необходима мощная интуиция.
Раки могут развивать интуицию благодаря анализу своих снов и ощущений, которые они потом испытывают. Им необходимо записывать все сновидения, чтобы потом провести анализ и понять, что они им предсказывают.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.