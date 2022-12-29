Астрологи обещают, что три знака Зодиака будет преследовать удача весь январь

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в январе 2023 года будут очень довольны. Наконец-то и на их улице будет праздник.

А вот больше других повезет Львам, Козерогам и Девам.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

По словам астрологов, Львам повезет буквально во всем. На работе их ждет признание и премия. Также вы можете поставить перед собой новые цели и с легкостью их добиться. А вот на любовном фронте у вас все будет не менее прекрасно. Вы можете окунуться в настоящую любовную сказку. Ух, эта зима будет для вас невероятной!

Козерог

В январе 2023 вам нельзя терять ни минуты. Распишите все свои планы максимально подробно и уже в начале месяце приступайте к их реализации. У вас все получиться! Главное ничего не бояться и смело двигаться вперед. И да, вам поможет ваша вторая половинка, которая все время будет рядом с вами. Кстати, ваши любовные отношения значительно укрепятся.

Дева

Для Дев январь будет благоприятным в плане отдыха. Астроэксперты советуют вам заняться собой, посвятить время своей семье и меньше работать. Можете отправиться в путешествие за границу. Например, на море. Там вы можете встретить человека, предназначенного вам судьбой.