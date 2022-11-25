Астрологи обнадежили три знака Зодиака: на выходных начнется «белая полоса»

Астрологи рассказали, что на выходных 26 и 27 ноября три знака Зодиака ждут хорошие новости. Кто они и что именно произойдет — читайте в материале.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Представители данного знака Зодиака проведут день расслабленно и с пользой для себя. Они смогут не только хорошенько выспаться, но и провести день в приятной компании. Например, пойти в салон красоты, записаться к массажисту, встретиться с друзьями или поехать на отдых за город.

Звезды предсказывают, что в этот день они будут настоящими любимчиками судьбы — все трудности обойдут их стороной.

Весы

Им сообщат хорошие новости их близкие люди. Это может быть новость о приезде долгожданных родственников или информация о том, что кто-то из их близких ждет ребенка. Также они смогут сделать долгожданную покупку, которая очень обрадует.

Стрелец

Представителям данного знака Зодиака судьба готовит сюрприз. Астрологи говорят, что он точно будет приятным. Это может быть перспективное знакомство или невероятное везение в каком-то деле. Эксперты говорят, что выходные пройдут приятно и интересно — будет что вспомнить.