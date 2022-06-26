Астрологи определили главных долгожителей по гороскопу

В список вошли Дева, Козерог, Близнецы и Овен.

Об этом пишет Апостроф.

Дева

Эти люди трепетно относятся к здоровью и они всегда знают, как важен для них отдых. Представители этого знака всегда следят за чистотой и употребляют в пищу свежие продукты.

Козерог

Эти люди — шикарные стратеги. Именно благодаря такой черте характера они успешно избегают стрессовые ситуации, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, гормональный фон и деятельность мозга.

Близнецы

Несмотря на то, что эти люди легкомысленно относятся к самочувствию, многие представители этого знака доживают до глубокой старости. Все дело в том, что они очень общительны и всегда знают, к кому обратиться за помощью.

Овен

Эти люди очень ценят комфорт и безопасность. На протяжении всей жизни они уделяют много внимания материальному обеспечению и удобствам, что позитивно сказывается на здоровье.