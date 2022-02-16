Астрологи поведали о самых больших секретах знаков Зодиака

Вот инструкции для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Овен

Женщины-Овны любят сильно и по-настоящему. Они всегда ставят любовь на первое место. Когда они влюбляются, то, по крайней мере первое время, готовы посвящать этому всю свою жизнь и все свое время.

У влюбленной женщины, рожденной под этим знаком, отношения всегда развиваются интенсивно. Но с другой стороны, именно Овнам проще всего обходиться длительное время без мужчин. Конечно, они тоже из плоти и костей, и тоже хотят для себя самого лучшего, но при этом они умеют наслаждаться свободой и независимостью. Просто они всегда жаждут только самого лучшего. «Лучше быть ни с кем, чем с кем попало», — это вообще про Овнов.

В споре за Овном всегда должно остаться последнее слово. Зато люди, рожденные под этим знаком, всегда берут ответственность на себя и знают, как позаботиться о себе самостоятельно. В этом и состоит типичное противоречие Овнов: не хочу ни к кому приклеиваться, но если кто-то теряет ко мне интерес — это уже слишком!

«Я не хочу, чтобы мой партнер доминировал надо мной, но при этом мне не нужен нежный кролик!».

Поэтому в отношениях у них очень часто бывают проблемы с распределением власти. Знак Овна — это не только знак любви, но еще и знак вызова! Мужчина, который сопротивляется натиску других женщин, — вот идеальный партнер для Овнов.

Но есть и большая слабость: гордость! Даже когда Овны осознают, что не правы, проклятая гордость не позволяет им это признать и отойти от своих планов. Именно гордость и становится причиной агрессивных импульсов, которые периодически захватывают людей этого знака. С другой стороны, Овны — оптимисты. И это помогает им оставаться приятными людьми.

Женщину-Овна можно захватить, если осыпать ее комплиментами. Они очень любят, когда ими восхищаются! Хороший комплимент может иногда заставить ее быть в экстазе несколько недель! Овны хотят, чтобы их не только любили, но еще гордились ими! И готовы прикладывать для этого двойные усилия!

Надо помнить, что женщины этого знака еще и дико ревнивы. Некоторым может быть с ними из-за этого не комфортно. В любом случае, никто не должен пытаться управлять Овнами! Им можно только доверять.

Все Овны, включая женщин, обладают предпринимательской жилкой. И, бывает, им трудно отказываться от карьеры ради семьи. Женщины этого знака любят предаваться своей профессии полностью. Им нужен профессиональный успех! Ни одна женщина-представитель других знаков Зодиака не способна так отчаянно драться за право работать!

Поэтому из Овнов часто получаются самые агрессивные предприниматели, самые известные адвокаты и самые сильные организаторы. Они искренне считают, что не делать то, что любишь, — это грех!

Если вы состоите в любовных отношениях с женщиной-Овном, благодарите Бога! Вы-таки нашли женщину, которая умеет решать любые проблемы, и при этом остается страстной, верной и уверенной в себе спутницей по жизни. Она никогда не станет выпрыгивать из раскачивающейся лодки только потому, что ситуация стала критической.

Телец

Женщины-Тельцы, как правило, тихи, спокойны, материалистичны и редко проявляют какие-то чрезмерно сильные эмоции. Это серьезные люди, которые не устраивают истерик почем зря!

Иногда они могут проявлять себя как агрессивные и жестокие люди, но только в тех случаях, когда их действительно спровоцировали! В отношениях они ожидают, что партнер не будет злоупотреблять их лояльностью и преданностью, но будет гасить их негативные эмоции. Тельцы не ревнивы, не любят суетиться, и не будут вам устраивать сцен из-за того, что вы на кого-то не так посмотрели. Или даже сделали кому-то комплимент при стоящей рядом жене!

С другой стороны, хоть это и случается крайне редко, если Телец теряет самообладание, то это может быть очень опасно! Не злоупотребляйте!

Элегантность Тельцов удивительна. Они действительно понимают, что такое женственность, и в чем она должна проявляться! Тельцы любят, когда на теле минимум одежды. И когда она тонкая. И чтобы ярких цветов! У них есть врожденное чувство стиля, они знают, как сочетать обувь с платьем, когда вырез «самое то», а когда — «слишком кричащий». Они чувственны, но никогда не позволяют себе плохо выглядеть.

Ругаться с Тельцами не стоит. Хотя бы потому, что у них есть удивительная способность угнетать врагов, демонстрируя свое к ним безразличие и холодность.

Тельцы — люди не мечтательные. Они предпочитают твердо стоять на Земле, а не предаваться фантазиям. Они материалисты, т.е. верят только в то, что могут увидеть и потрогать. В бизнесе они рискуют нечасто, но всегда готовы направиться на поиски «золотого рудника». Иными словами, если вы сомневаетесь, стоит ли ввязываться в очередную авантюру, спросите совета у своей жены. Она точно лучше всех умеет взвешивать риски и выгоды. И ее поведение всегда основано на здравом смысле.

У Тельцов отличный вкус в еде. И в музыке! Они знают толк в правильной ресторанной кухне и слушают только ту музыку, где аккорды придуманы наиболее разумным способом!

Тельцы едят мало и почти всегда жалуются, что в еде слишком много соли или специй. С другой стороны, сами они не являются хорошими кухарками!

Зато они умеют ценить искусство! Ходить с женщиной-Тельцом по музеям и экскурсиям — одно удовольствие. Они ненавидят спешить и умеют наслаждаться созерцательными удовольствиями.

Тельцы, в отличие от Овнов, не твердолобы и не упрямы. Редко можно найти женщину этого знака, которая будет часто ныть и жаловаться. Роль бедняжек им точно не подходит!

Женщина-Телец всегда готова подставить плечо своему мужчине, не боится никакой работы, даже той, где мало платят! Если до ее семьи докатился финансовый кризис, она не станет пилить мужа, чтобы тот устроился на третью работу. А пойдет на работу сама!

Тельцам не нужно мужское плечо, чтобы плакать в него. Потому что они слишком сильны для того, чтобы тратить время на сожаления и печали. Эти мужественные женщины не боятся завтрашнего дня. Им не так просто испортить настроение!

Если описать женщину-Тельца одним словом, то это слово будет: Сила!

Близнецы

Мнения друзей и родственников Близнецов для них — это всегда фон. Они никогда к нему не прислушиваются. Близнецы — это когда в одном человеке умещается сразу несколько личностей. И все они разные. И все по-разному себя ведут, когда у них разное настроение.

Строить «серьезные» отношения с Близнецами непросто: трудно понять, с кем имеешь дело, даже если уже долго встречаешься. Зато когда показываешь ее фотографии друзьям, то тем становится дико интересно: кажется, никого лучше у тебя и не было!

Близнецы — это еще и знак-эксперимент! Они всегда готовы пробовать новые и расширять свои горизонты. Единственное, что может убить отношения с людьми этого знака — однообразие!

Как хамелеоны, они могут принимать разные цвета и формы, но при этом всегда оставаться очаровательными и интригующими людьми. Они нравятся всем и при этом не изменяют себе! Это трудно объяснить, но понимает каждый, чья жена или подруга — Близнецы.

Они все делают одинаково страстно: пробуют что-то новое, критикуют, хвалят, раздают самые смешные и странные оценки. Они способны быстро влюбляться и так же быстро разочаровываться. Они же — часто и подолгу сомневаются, «а тот ли это мужчина». Лучший способ завоевать такую женщину — продемонстрировать ей самостоятельно, что вы действительно «тот самый». Не знаем, как! Придумайте что-нибудь!

И главное правило: не будьте предсказуемы! И уж тем более пассивны!

Темперамент Близнецов позволяет им меняться легче, чем другим женщинам. Они не так тесно привязываются к эмоциям своего партнера. Никогда не сдаются! Знают все фильмы и мультфильмы. Их ум всегда подвижен! И вы никогда не постигнете ее логику!

Вся суть Близнецов — в их двойственности! Они могут быть ласковы и романтичны, но при этом также уметь поддерживать в чистоте свой дом. Они могут отлично зарабатывать, но при этом быть совершенно равнодушны к деньгам. Иногда кажется, что ее сердце нужно успокоить, но оно как-то холодно и как будто не здесь.

Близнецы ценят любовь и романтику, но при этом начинают возмущаться каждый раз, когда им кажется, что их партнер покушается на их свободу. Иногда их совершенно не понять, а иногда они объясняют все просто и прямо, не ходя вокруг да около!

Если вы пережили вместе с ней что-то ужасное, просто забудьте и попробуйте еще раз! Близнецы — это женщины, которые умеют учиться на собственных ошибках и начинать все заново!

Обычно эти женщины — живые, приятные и веселые компаньоны. Однако бывает, когда их цинизм и остроязычие становятся невыносимыми!

С другой стороны, женщина-Близнецы будет сопровождать своего мужчину во всем, чем бы он не занимался. Ради вас она готова начать ходить в горы или отправиться в приключение по Африке! Для нее нет никакого разделения дел на «мужские» и женские», если рядом с ней — ее любовь.

Близнецы — люди творческие, любопытные и обладающие богатым воображением. Они любят делать новые открытия, слышать в свой адрес добрые слова и признания в любви. Они считают, что настоящий любовник должен уметь радовать уши женщины нежными словами и ценить все моменты близости с ней.

Для Близнецов секс и любовь — тождественные понятия. Поэтому к обоим процессам они подходят творчески. Отношениями с ними — всегда здоровые, их никогда не нужно «оживлять». Любопытство и воображение Близнецов сделают свое дело!

Кстати, лучшее средство против плохого настроения для женщин, рожденных под этим знаком, — продемонстрировать им свою любовь! Или хотя бы ненадолго избавить их от домашних хлопот!

Рак

Ни одна другая женщина не будет такой же страстной, романтичной и «комфортной» для своего партнера, как женщина-Рак. Она всегда готова задушить его своими страстными объятиями и поцелуями. Всегда готова приготовить что-то вкусненькое или просто обнять, чтобы поддержать его в трудную минуту.

В то же время в отношении себя они требуют такого же внимания. Ракам всегда его мало! В холодные ночи и дни и она будет прижиматься к вам под одеялом. И смотреть по телевизору то, что хотите смотреть вы, а не она.

Когда женщина-Рак чувствует, что ее партнер переживает не самые лучшие времена, она сделает все, чтобы угодить ему. И выскажет неимоверное количество слов ободрения и поддержки. Сами они редко жалуются — и мужчины, и женщины. Но они точно никогда не будут слепы к вашим проблемам и неприятностям!

Если в отношениях с женщиной-Раком будут какие-то проблемы, они предпочтут, чтобы они не выходили за пределы вашего жилища. Если же она критикует своего партнера, то, к сожалению, делает это слишком больно. Особенно в отношении ранимых мужчин.

Если вы состоите в отношениях с женщиной-Раком, то должны быть готовы к тому, что большую часть времени вам все же будет непросто. Во-первых, потому, что Раки — застенчивы, нежны и женственны. А во-вторых, потому, что они точно так же умеют быть горячими, прямыми и агрессивными! И никогда не знаешь, сколько нужно приложить усилий, чтобы усмирить их, а не разозлить еще больше!

Вы можете идти вместе по улице, чувствовать, что все хорошо, и тут она решает атаковать! Кажется, будто ты на улице со Львом, а не с Раком!

С другой стороны, они все это ненавидят: критиковать, делать больно и проявлять неблагодарность. Они ненавидят себя за то, чтобы способны ранить других, но при этом не могут не пытаться сделать вас лучше!

Женщины-Раки любят и умеют хранить секреты, никогда их никому не рассказывают. С ними можно делиться любыми подробностями из своей жизни и не опасаться за их сохранности.

А еще Раки очень ревнивы. Настоящие собственницы! Никогда не играйте с их чувствами, если вы хотите жить в гармонии, а не получить в ее лице врага. Хотя они кажутся безобидными, женщины-Раки могут вести себя даже хуже, чем Скорпионы, если чувствуют, что их предали! Она может простить вам многое, но измена — это не тот случай. Ее любовь к вам умрет и превратится в ненависть буквально за один день!

Еще одна вещь, о которой должны беспокоиться все мужчины, живущие с Раками. Это кризис доверия. Ваши отношения с ней могут быть просто фантастическими: красивыми и замечательными, надежными и страстными, но все закончится в один момент, как только она перестанет вам доверять!

Если вы заставите ее проливать реки слез, то можете быть уверены также в том, что она тоже не будет сидеть сложа руки и ждать, пока все наладится. Терпение — это НЕ характерная для Раков черта характера! И не их главное достоинство.

Помните: доверие Рака — вещь хрупкая, но очень ценная. Вернуть его невозможно, но чтобы заслужить — придется быть сильным и заботливым.

Женщины-Раки никогда не демонстрируют свои слабости, это настоящие воины, с которыми можно пережить любую войну и любой кризис. Роль слабой девушки не для них. Но вы должны понимать, что у них тоже бывают депрессии, и в такие моменты вы тоже должны уметь поднимать ей настроение и боевой дух.

Внутренняя и внешняя красота этой женщины настолько велика, что посторонние не всегда могут это осознать. И не каждый готов признать, что рядом с ним — Богиня! Но если вам повезло, и вы уже рядом с ней, — не смейте просить от жизни ничего большего!

Лев

Женщины-Львы, как драгоценные камни, нуждаются в любви и уважении. К сожалению, иногда они отпугивают мужчин своей яркостью: мало кто согласится, чтобы с ним была по-настоящему харизматичная женщина! Плюс ко всему, Львы обоих полов обожают жить в окружении многочисленных друзей. Не удивляйтесь, если у Львицы было в прошлом много бойфрендов, не пытайтесь ее контролировать или чрезмерно о ней «заботиться».

Львы ненавидят внешний контроль в любых его формах. И они не виноваты в том, что с рождения привлекают к себе много внимания со стороны людей противоположного пола! Если вы страдаете от комплекса неполноценности, то лучшее, что вы можете для себя сделать, — это забыть об этой королеве! Она может любить с большой страстью и интенсивностью, но только тех, кто сам любит себя!

Несмотря на то, что эта фраза звучит немного эгоистично, в действительности, ничего такого в ней нет. Женщины-Львы могут быть очень даже щедрыми, добрыми и понимающими. Просто они не готовы проявлять это «просто так», в «фоновом режиме». Они считают, что лучше осознанные комплименты со смыслом, чем просто слова, которые быстро «приедаются», а значит, лишены смысла. Львы не любят клише. Так что если вы собираетесь засыпать свою Львицу комплиментами, подойдите к этому вопросу творчески! Не говорите, что вы ее любите. Скажите, что вы безумно ее любите!

Львы не эгоистичны, не холодны и не очень-то жадны к человеческому вниманию. Они просто требовательные и амбициозные женщины. Они искренне не понимают, почему вы покупаете ей безделушку, если у вас совершенно точно есть деньги на кольцо с бриллиантом. Львы любят тратить деньги на украшения, одежду, обувь. Вот почему в них обычно такой хороший вкус!

Иногда Львицы способны проявлять такие хорошие манеры, что кажется, будто вы имеете дело с Весами. Но не обманывайте себя! Просто на каком-то из этапов ее гордость уснула! Женщины-Львы не имеют ничего общего ни со стеснительностью, ни с покорностью. Но попробуйте ее подразнить — и увидите ее во всей красе. Если вы хотите, чтобы жена или подруга, рожденная под этим знаком Зодиака, вас любила, у вас есть только две возможности этого добиться. Вам нужно или доминировать над ней, или дать ей все возможные удовольствия.

Только так можно привлечь внимание ее внимание. Только так вы можете дать ей понять, что действительно готовы к трудностям, если они возникнут.

Кроме того, вам нужно зарекомендовать себя как хорошему любовнику. Секс для нее — удовольствие, без всяких экивоков. Так что при всей своей гордости и тщеславии, Львица не сможет устоять перед таким же высокомерным, невыносимым снобом, если он хорош в постели. Уже когда они будут вместе, два таких персонажа обязательно станут добрыми и заботливыми людьми.

Все ваши друзья знают, что вы — человек гордый, амбициозный и чрезвычайно уверенный в себе. Ваши магнетизм и обаяние способны расплавить любые сердца. Да и что греха таить, если человек кажется вам по-настоящему ценным, вы способны пойти на жертвы, лишь бы его спасти!

Ревность для женщин-Львов — это пустая трата времени. С другой стороны, гнев супруга может заставить вас снова почувствоввать себя живой! Так что, кто знает, может и вы балуетесь этим приемчиком ради разжигания страсти? Единственное, что может остановить Львицу в этой ситуации — это соперница, рожденная под этим же знаком. Друг с другом на любовном фронте они предпочитают не сталкиваться.

Женщины-Львы хорошо одеваются, умеют подчеркнуть свою красоту. У них хороший вкус, они знают толк в том, чтобы выглядеть элегантно. Даже когда вы будете дома вдвоем, она предпочтет сексуальные коротенькие шортики, а не унылые треники!

Она не из тех, кто будет жаловаться на жизнь или становиться подавленной по любому поводу и без. Если вы сможете завоевать ее, то будете каждое утро просыпаться и видеть перед собой женщину, лишенную каких бы то ни было недостатков! Она идеальна и прекрасна во всем! Вы всегда будете гордиться ней, много смеяться вместе и строить оптимистичные планы на будущее. Будьте готовы рано просыпаться и интенсивно любить друг друга по ночам!

Дева

Вы, наверно, думаете, что Дева — это некто в белых одеждах, чистая и хрупкая Дева Мария? Мы, конечно, извиняемся, но этот образ не имеет ничего общего с реальностью.

Дева в современном мире — это женщина, которая может в один момент бросить все ради своего нового увлечения и при этом наплевать на все комментарии, которые будут вокруг. Она женщина, которая выше всего чтит честность! И, прежде всего, в отношении себя самой.

Всю свою жизнь женщина-Дева посвящает поискам счастья, а когда влюбляется — то любви. Это единственный знак Зодиака для женщин, который позволяет им быть ужасно практичными в быту, но при этом божественно романтичными во всем остальном. Девы — женщины решительные, но они не склонны тратить слишком много времени на размышления, анализ и самокопание. Это женщина, которая любит привлекать внимание и моменты, когда в жизни все круто меняется. И в то же время в повседневной жизни она всегда опирается исключительно на разум и логику.

Обычно у Дев изысканный вкус во всем. Особенно заметно это проявляется в одежде. На работу они всегда одеваются не «абы как», как продумывают все детали. Они не позволяют себе допустить в этом вопросе ни малейшей ошибки.

Если вы состоите в отношениях с этой женщиной, то наверняка уже поражались тому, какой заботливой она может быть. Ваши проблемы — это ее проблемы! Вы можете доверить ей все: и планирование семейного бюджета, и путешествия. А сами — просто наслаждаться жизнью. Она не забудет ни об одном дне рождения ваших друзей!

Девы не могут полностью расслабиться, если знают, что какой-то вопрос остался нерешенным. Не стоит ожидать, что при этом они будут вам это демонстрировать кислой миной на лице. Просто спокойствие — это вообще не про Дев, но они не любят этим кого-то напрягать.

Девы — перфекционисты, и это прекрасно! Любые недостатки их сильно раздражают. Никто не озабочен личной эффективностью так сильно, как люди, рожденные под этим знаком. И что еще больше раздражает, они почти всегда правы!

Девы ненавидят, когда кто-то критикует кого-то (тем более, их самих) публично. Если вы считаете, что женщина-Дева сделала что-то неправильно, скажите ей это потом, с глазу на глаз и без злобы в словах. Иначе потеряете любовь или дружбу. Помните, что никто не идеален, но Девы сильнее всех других страдают от собственной неидеальности!

Девы практичны, редко о чем-то мечтают. Они не любят драму и ажиотаж. Для них лучше, когда скучно, чем когда непредсказуемо. Напугать Деву проще простого, и об этом всегда надо помнить.

Есть много способов удержать эту женщину возле себя. Но агрессия — не один из них! Девы ищут в отношения спокойствие и гармонию, а не безумные проявления любви. Это очень важно. Никто не цент платоническую любовь так сильно, как женщины этого знака.

Помните, что Девы редко проявляют всю свою боль на людях. Поэтому если вы будете обижать их, какое-то время они будут молча терпеть, а потом просто уйдут. Их терпение тоже не безгранично, хотя не все это осознают!

Мелочи и доверие — вот что тоже имеет для них значение. Девы не только тихи и застенчивы, но еще и крепки, сильны и могут защитить. Они ответственны. И поэтому они — идеальный вариант для мужчин, которые ценят в отношениях комфорт.

Весы

Если вам нужна женщина, которая может часами болтать о чем угодно, даже когда кажется, что говорить совершенно уже не о чем, выбирайте ту, которая рождена под знаком Весов. Общение и поддержка — это не грустная обязанность для них, а интересное и полезное дело!

Весы — это люди счастья и баланса, они улыбаются примерно на каждом третьем своем предложении. Эта женщина будто светится изнутри и готова обсудить с вами любой овпрос!

Женщины-Весы «вылеплены» из доброты, мягкости, справедливости, дружелюбности, упрямства и нерешительности. Они отлично умеют проявлять свою женственность, умеют одеваться и подбирать одежду своим мужьям! При этом всем, если нужно засучить рукава и сделать мужскую работу, Весы тоже готовы пойти на это! И при этом они даже на время не потеряют своей женственности!

Перед тем, как выйти на улицу, женщина-Весы обязательно нанесет на себя много помады, поправит прическу и умело сбрызнет на себя духами. Все будет под контролем. И она будет не только выглядеть красивее, чем без макияжа, но и более умной!

Весы — интеллектуалы, и мужчины, и женщины. Даже когда они нервничают, то выглядят в целом спокойно. И не лишаются при этом возможности трезво анализировать ситуацию. Если вам нужен менеджер-распорядитель деньгами, обратитесь к жене. Она точно обращается с ними грамотнее, чем вы!

Она хочет чувствовать, что вы нуждаетесь в ее мнении. Что вы готовы с ней советоваться и прислушиваться к ее словам. Следуйте за ней, если она захочет сменить профессию или страну проживания. Или когда просто скажет, что вам обоим пора завести новых друзей.

Весы любят быть в окружении других, любят собирать толпы друзей на вечеринки, обожают часами напролет просто танцевать и веселиться. Секрет их «живучести» — в том, что они умеют управлять своей энергией и экономить ее.

Женщины этого знака легко находят общий язык с самыми разными людьми. Даже с теми, кто всегда напряжен и чем-то недоволен. Поскольку Весам обязательно нужна гармония вокруг, они сделают все, чтобы люди с отрицательной энергией либо сменили настрой, либо покинули зал.

Нужно помнить, что несмотря на стереотипы, эти женщины довольно властные. Они любят, когда окружающие в споре на их стороне, нуждаются в том, чтобы поддерживали их точку зрения. Просто они способны скрывать свой «железный кулак» в бархатной перчатке.

Когда нужно принять важное решение, Весы не будут полагаться только на разум или только на эмоции. Им нужно и то, и другое, причем только так получается правильно сбалансированное решение.

Парни-Весы всегда будут в приоритете для женщин-Весов. Потому что она не хочет скрывать от него то, что думает, даже если это и способно иногда вызывать недоразумения. В конце концов, если вы спросили ее мнение, то хотели услышать правду, не так ли? При этом Весы никогда не станут доносить вам свою правду в грубой или неловкой форме. Они не терпят обходные пути, но при этом знают, как задевать чувства не самым грубым образом, а ровно так, чтобы «сработало».

Весы часто атакуют самооценку других, не подозревая об этом. Женщина, рожденная под этим знаком, без обиняков даст вам рецепт, как избавиться от жира на животе или как победить целлюлит. Возможно, однажды она доведет вас до нервного срыва, но будьте уверены: все это только из самых лучших побуждений.

Некоторые люди думают, что Весы чрезмерно эгоистичны. А на самом деле они просто ценят красоту, невинность и искренность! Если эти слова никак с вами не связаны, вряд ли вы когда-нибудь станете друзьями, и уж точно никогда — любовниками. Весы не любят делать больно другим сознательно, но при этом знают, когда нужно притормозить и просто сказать «нет».

Единственный недостаток женщин-Весов — их нерешительность. Они любят откладывать несрочные вопросы в долгий ящик и решать их скопом, когда накопится уже слишком много. Как правило, когда они торопятся, то совершают ошибки. Поэтому их партнер должен мешать им «увиливать» от принятия сложных решений. И помогать им.

Подавите проявления нерешительности в своей жене — и будьте уверены: перед вами Богиня! Уникальный человек, который подарит вам настоящую жизнь!

Скорпион

Эти женщины скрывают в себе глубокую и таинственную красоту, которую может по достоинству ценить только самый проницательный мужчина. Очароваться Скорпионом легко, а вот раскрыть его полностью — это доступно не для каждого.

Мужчины слетаются на женщин-Скорпионов как комары на свет. Потому что у них завораживающий взгляд, и потому что внутри них скрывается много чарующих секретов. Но не думайте, что эту женщину легко обмануть фальшивыми комплиментами: это большая ошибка. И вы поймете, что совершили ее, когда однажды поймаете на себе ее пронзительный взгляд. Скорпионы гордятся собой и теми возможностями, которыми их наделила природа. Не можете их рассмотреть и объясните — не выдумывайте ничего лишнего!

Иногда Скорпионы могут показаться нежными и хрупкими, как котята, но не обманывайте себя! В действительности они сильны, эмоциональны и никогда не скрывают свои порывы. Их душа всегда готова извергнуться наружу как вулкан. Они не знают границ, когда хотят че-то по-настоящему.

Большинство Скорпионов — настоящие принцессы, богини, раскованные жены и лучшие подруги! Они и любят, и ненавидят с полной самоотдачей. Они не терпят ничего «среднего», половинчатого, посредственного — ни в любви, ни в чем-то другом! Если вы не в состоянии пробудить самые глубокие чувства Скорпиона, она вас просто не заметит! Вы можете даже подумать, будто она вас игнорирует. Но нет: просто не замечает!

Скорпионы ревнивы и, если что, то даже не собираются себя контролировать! Другая негативная черта их личности — в том, что они часто и слышать не хотят другую, альтернативную точку зрения. И всегда оставляют за собой право не последнее слово! Если она обидится на вас, то может запрещать вам целовать себя много недель подряд. Ровно столько, сколько потребуется, чтобы вы извинились!

Скорпионы всегда подсознательно стремятся показывать, кто главный в отношениях. Тем не менее, если они любят, то будут готовы простить любое ваше преступление. Особенно, если вы совершили его по невнимательности или глупости. Чувство справедливости в Скорпионах сильно, поэтому задеть его довольно легко, но зато они отходчивы и не будут годами вынашивать планы мести.

Все Скорпионы (мужчины и женщины) очень лояльны, когда речь идет не только о любви, но и о дружбе. Женщины обожают власть. Презирают слабости других. И никогда не будут чувствовать себя комфортно с людьми, которые «ниже» или слабее них! В людях они ценят силу, решительность, мужество, умение сокрушить всех своих врагов, а потом получить искреннее удовольствие от результатов.

Других женщин в качестве соперниц Скорпионы никогда не рассматривают. А все потому, что к большинству из них они испытывают только жалость и/или презрение.

Зато своим друзьям и любовникам женщины, рожденные под этим знаком, умеют поднимать настроение. Когда эти женщины любят, то их партнеру всегда чувствуют жар страсти, исходящий от них. Они никогда не жалеют усилий, чтобы сделать его счастливым!

Именно про Скорпионов часто говорят: роковая женщина. Если вы будете жить с ней, то обязательно поймете, о чем речь: она будто поселится в вашей голове и займет бОльшую ее часть. К вашему счастью, она знает, что такое настоящие любовь, преданность и верность!

Стрелец

Стрельцы — уникальные в своей искренности женщины. Они не всегда будут говорить вам то, что вы хотите услышать, но зато вы всегда можете рассчитывать на их честность и прямоту. Порой их едкие и откровенные комментарии о вашей запутанной интимной жизни могут вводить в ступор, но ведь именно в этом ценность хороших подруг, верно? Стоит отметить, что иногда Стрельцы могут, напротив, подбодрить вас так сильно, что вам захочется танцевать от счастья.

Стрельцы, пожалуй, даже слишком откровенны, но ничего не поделаешь: они видят мир таким, каким он есть на самом деле. И терпеть не могут ложь. А еще они всегда знают, когда им лгут, так что будьте осторожны. И не выдавайте себя за того, кем не являетесь.

Стрельцы очень независимы. Если вы хотите, чтобы женщина, рожденная под этим знаком, что-то для вас сделала, никогда не пытайтесь добиться своего манипуляциями и пользуясь своим положением. НЛП, «гипноз» и другие техники «пещерных людей» с этими женщинами не работают. Они презирают «умников», которые думают, будто они умнее всех.

Независимость Стрельцов часто приводит к тому, что эти женщины остаются одинокими. Они саркастичны, часто нервничают и могут отправить вас в ад с улыбкой на лице. Неудивительно, что такое способен выдержать не каждый мужчина!

В гневе Стрельцов тоже лучше не видеть. Но если вы достаточно удачливы, чтобы иметь отношения с женщиной-Стрельцом, можете быть уверены: в ее лице вы получили также верного друга, отличного компаньона и вообще стабильного и надежного спутника на всю жизнь. Он может укрыть вас от «штормов», может быть вашим доверенным лицом в нужных ситуациях и всегда будет на вашей стороне. Даже когда все друзья уже покинут вашу лодку.

Стрельцы щедры, терпеливы и умеют быть полезными. Они никогда не забывают о своих близких, даже когда физически находятся от них за тысячи километров.

Стрельцы — тот редкий тип женщин, у которых с возрастом остаются друзья детства. Это тот самый случай, когда веселые девочки дружат еще со школы, а потом превращаются в красивых женщин и понимают, что ничто не помешало им остаться подругами.

Взрослые женщины-Стрельцы — это элегантные и уверенные в себе женщины, которые всегда знают, как правильно одеваться, и в отношении чего можно быть небрежной, а в отношении чего — нет.

В любви эти люди тоже куда более романтичны, чем принято считать. Вполне возможно, ваша жена такой хранит все любовные записки, которые вы когда-либо ей написали. И все еще помнит первый фильм, который вы посмотрели вместе. Но не стоит ожидать, что она будет оживленно вам об этом рассказывать! Секреты любви, на то и секреты, чтобы держать их при себе, уверены Стрельцы.

Когда ее роман закончится, внутри она может буквально рыдать, но никто из окружающих этого не заметит. И большинству покажется, что то был не роман, а просто легкая интрижка. И никто никогда не узнает, насколько сильно разбито ее сердце внутри.

Возраст для Стрельцов совсем не помеха. Они остаются юными девушками даже когда становятся старше. Эта их жизнерадостность, этот их вечный оптимизм — они никуда не деваются с годами! И именно этим они, будем честны, цепляют мужчин!

Ни одна другая женщина не может быть такой же страстной любовницей, как Стрелец. Они умеют проявлять любовь ко всему, чем бы ни занимались, обладают отличным чувством юмора и сильной верой в будущее. С ними никогда не бывает скучно. Стрельцы не раздражают. И умеют признаваться в своих чувствах, если знают, что для мужчины это имеет значение.

Ни одна женщина не будет целовать вас так сладко, как та, что родилась под этим знаком. Это все потому, что она знает разницу между влечением и любовью!

И если стрелы Купидона проникнут в ваше сердце, никто и ничто уже не спасут вас от власти Стрельцов!

Козерог

Женщина-Козерог всегда планирует будущее заранее и не боится никакой тяжелой работы. При условии, что она обеспечит ей финансовый подъем. В мире не так много Козерогов, равнодушных к ярким золотым украшениям или любым другим символам богатства. Поэтому обычно они готовы добиваться успеха любой ценой: хоть силой, хоть упорством, хоть хитростью. Поэтому если у вас возникли какие-то сложные вопросы в отношении своих карьеры, адресуйте их женщине-Козерогу: она всегда знает, что делать.

А еще нужно знать, что эти люди настолько скромны и самоотверженны, что их просто невозможно сломать или уничтожить. Они могут притвориться «мертвыми», но никогда не «умрут».

Козероги любят двигаться вперед и подсчитывать свои достижения. И если они действительно в чем-то заинтересованы, то могут сделать все, лишь бы добиться своего. Они амбициозны и никогда не забывают, зачем они здесь.

Длительные переговоры и согласования Козероги не любят. А торги — так вообще ненавидят. Лучший способ договориться с людьми этого знака — сходу предложить им справедливую цену. Никаких торгов! И они никогда не будут просить у вас скидку: они слишком горды для этого.

Козероги убедительны, умеют принимать аргументы других и выстраивать собственные. И если есть в мире женщина, способная начать свой бизнес без гроша в кармане, то это Козерог! Лучшие слова для нее — это не «Я люблю тебя», а: «Ты самая умная и компетентная женщина, которую я когда-либо видел». Козероги могут делать вид, что они не нуждаются в похвале и одобрении со стороны других, но это не так.

Время от времени, как и всем женщинам, им нужно менять элементы домашнего декора, чтобы не впасть в депрессию. Так что деньги они тоже умеют тратить с умом.

Эти женщины знают, что для того, чтобы ими восхищались, нужно прикладывать усилия. И для них нет ничего лучше, чем чувствовать, что вы ее поддерживаете и считаете, что она все делает правильно. Как только вы начнете регулярно хвалить ее, вы увидите, как она изменилась внутри. Да, это не всегда будет выражаться на ее лице, но в глубине души комплименты могут заставить ее прыгать от радости.

В делах, где нужно проявить настойчивость и упорство, Козерогам нет равных. Поэтому если вам повезло построить отношения с женщиной этого знака, можете быть уверены: лучшего партнера для того, чтобы прожить с ним жизнь, просто не существует!

Водолей

Водолеи — женщины влюбчивые, но легкомысленными они могут показаться только человеку непосвященному в тайны их души. На самом деле, если они влюбляются в кого-то по-настоящему, то обычно хранят этому человеку вечную преданность. Но вы должны помнить: люди этого знака превыше всего на свете ценят личную свободу. Поэтому если вы собираетесь затащить их в тюрьму быта и унылой повседневности, то этот эксперимент почти наверняка закончится провалом.

У Водолеев должна быть свобода экспериментировать и открыть себя для чего-то нового, расширять свое мировоззрение. Водолей — это знак будущего, знак открытий и гениальности. Наверно, именно под этим знаком родилось большинство людей, изменивших мир. Вот только парочка примеров: астроном Галилей, опередивший свое время на сотни лет; изобретатель электрической лампочки Томас Эдисон, биолог Чарльз Дарвин; президент США Авраам Линкольн; другой президент — Франклин Рузвельт; знаменитый мыслитель Френсис Бэкон… Список можно продолжать.

Если не дать им эту свободу, они быстро потухнут. А вы разочаруетесь в них.

С другой стороны, можете быть уверены в Водолеях как в верных советчиках. Они всегда скажут вам правду, какой бы она ни была. И при этом никогда не будут морализаторствовать или учить, как вам жить.

Если вы хотите, чтобы рядом с вами был человек сумасшедшей страсти и энтузиазма, выбирайте Водолея. Страсть — самая сильная их сторона.

С одной стороны, Водолеи умеют доверять логике и рассуждают довольно здраво. С другой, они обожают романтику, признания в любви и фильмы с трагическим концом. Ромео и Джульетта — это вообще история про них. Так что если в жизни вам нужна не только страсть, но и любовь, то женщина-Водолей — то, что вам нужно. Она знает, когда ее партнеру нужны спокойствие и гармония, а когда — страсть и слезы радости.

Водолеи терпеть не могут невротиков. Не любят тех, кто постоянно сгущает краски и драматизирует.

Любят глазами. Это значит, что большое расстояние между вами и этой женщиной вряд ли заставит вас обоих любить друг друга сильнее. Их романы — интенсивны. Если женщина-Водолей влюбилась в вас, и именно сейчас — ваш «конфетно-букетный период», то она будет требовать вашего внимания постоянно.

Если же отношения со временем станут невыносимы, то характер этой женщины не позволит ей бесконечно страдать. В один прекрасный момент она просто «исчезнет в ночи» и уйдет не оглядываясь. Они не любят драмы и разводы, поэтому расходиться с людьми предпочитают легко и без истерик.

При всем том, что Водолеи — индивидуалисты, вокруг них обычно всегда есть толпа друзей и поклонников. Поэтому женщины этого знака могут подолгу быть «одинокими», и при этом не стесняться своего статуса.

Большинство разведенных женщин-Водолеев все равно остаются счастливыми! Потому что они способны жить, не обращая внимания на суждения и предубеждения окружающих! К другими они относятся так же, как и к себе: принимают (или не принимают) их такими, какими они есть. И не пытаются никого изменить! Им иногда кажется, что проще изменить мир или Вселенную, чем одного конкретного человека. Не пытайтесь понять или раскрыть тайны этой женщины. Просто любите ее. Или отойдите в сторонку и не мешайте это делать другим!

Водолеи терпеть не могут несправедливость. И всегда пребывают в шоке, когда встречаются с ней лицом к лицу. Добрые и тихие от природы, они часто любят бросать вызов общественному мнению или тайно восхищаться бунтарями. То, что другим кажется шокирующим и скандальным, для Водолеев — просто экзотика.

Что бы вы ни рассказывали женщине-Водолею, она обязательно вникнет в суть ваших слов. Хотя вам может показаться, что она не обратила на ваши слова никакого внимания, и прямо сейчас ее мысли «на Луне». Просто она учит вас таким образом одной простой истине: нужно тщательнее собирать информацию и готовить аргументы. Иначе быстро становится скучно.

Если вы собрались завести роман с Водолеем, можете быть уверены: совсем скоро ваша жизнь перейдет в новое качество. Вам станет интереснее жить, и вы научитесь наблюдать за прогрессом. Потому что люди этого знака не любят и попросту не могут стоять на месте!

Рыбы

Рыбы — это женщины на 100%, до мозга костей. Они ценят, когда мужчина дает им чувство защищенности, и всегда лелеют человека, которая любит. В этом смысле ни один другой знак не сравнится в женственности с Рыбами!

Они любят, когда их партнер подставляет им стул, открывает двери автомобиля и, иногда, подкуривает им сигарету. А еще больше они любят, когда им говорят, что они красивы и женственны. То, что для многих других женщин кажется банальным, Рыбы способны оценить по достоинству. Они могут провести с вами весь день в парке развлечений и вообще не оценивать, банально это было или весло. Или просто просидеть за столом несколько часов, общаясь с вами на самые разные темы. Сколько бы вы не были знакомы с этой женщиной, она всегда даст вам возможность насладиться общением с собой так, будто вы — люди, знакомые друг другу еще со школы.

Они — люди чрезвычайно любящие и всегда готовые удивлять своего мужчину. Они знают, когда нужно надеть белое белье с деликатными кружевами, а когда — что-то оригинальнее. И они всегда думают о том, какие последствия могут быть у произнесенных ими слов. В общем, постараются не нарушить ваши границы и не задеть ваших чувств. Потому что сами они — люди чувствительные и впечатлительные. Простые слова «Я тебя люблю» значат для них больше, чем поход в дорогой ресторан.

У редких Рыб есть враги. А если и бывают, то обычно они улаживают конфликты дипломатичным путем.

Рыбы — женщины спокойные, в компании даже незнакомых людей ведут себя непринужденно и расслабленно. В то же время они замечают все дефекты и проблемы собеседников. Так что если вы заденете Рыбу, она тоже найдет способ вывести вас из ощущения покоя.

В повседневной жизни эти женщины любят комфорт и удовольствия больше, чем какие-то абстрактные «ценности». Их философия может быть описана словами: «Не хочу быть миллионером, но хочу жить как миллионер». Они любят расслабляться, неспешно наслаждаться закатами и красивыми видами, вести медленный, чувственный образ жизни.

Они не напрягаются по поводу завтрашнего дня, редко беспокоятся о том, что будут делать на пенсии, и тому подобных вещах. Рыбы живут здесь и сейчас, поэтому их не заботит какая-то там неопределенность жизни. Они знают, что впереди все будет хорошо. А если не будет, то это неважно: как-нибудь да выкарабкаемся!

С одной стороны, Рыбы отлично осознают, что у человеческого общества есть и темная сторона, а с другой — прекрасно умеют строить свой собственный мир, в котором все красиво и прекрасно. Не беспокойтесь, если ваша жена или подруга, рожденная под этим знаком, решила уединиться и посвятить время себе. Это у нее просто такой метод терапии. Рыбы используют его, когда нужно очистить ум от неуверенности и страхов.

Время от времени Рыбы признают свою застенчивость и уязвимость, но делают это только с близкими людьми. Обычно же они всегда стараются выглядеть крутыми и независимыми особами. Пробить их защитную мантию не так просто: для этого нужно убедить их, что вы не собираетесь причинять боль.

Типичные Рыбы разговаривают медленно, вдумчиво, нежным голосом. Они умеют заботиться не только о себе и собственной жизни, но и о своих друзьях и родственниках. Женщины этого знака скорее сначала расскажут вам о чужих проблемах, чем о своих собственных. Они любят быть ценными и полезными.

Когда вы жалуетесь им, они обычно внимательно слушают, а потом… а потом рассказывают о своих проблемах. И вы начинаете понимать, что у них тоже бывают депрессии и разочарования. Рыбы чувствительны, но достучаться до их сердца не так просто.

Вообще-то, все эти качества делают их отличными женами. Вот только помните о том, что предавать Рыб или наступать на их интересы нельзя: этого они никогда не прощают.