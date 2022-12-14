Астрологи предупредили: с мужчинами трех знаков Зодиака не получится счастливой семьи

Они не созданы для серьезных отношений.

Телец

Тельцы по своей натуре очень раздражительные. Не удивляйтесь, если с самого утра они начинают брыкаться, злиться, нервничать и крушить все вокруг. Порой они и сами не понимают, что вызывает у них приступ агрессии. Однако на вас это все же скажется. Во-первых, они постоянно будут портить вам настроение, а, во-вторых, не исключено, что они могут поднять руку на женщину.

Близнецы

Это один из самых непредсказуемых знаков Зодиака. Вряд ли вы захотите строить семью с человеком, который в любой момент может куда-то сорваться — будь то командировка, отпуск или просто посиделки с друзьями. Надежности с такими мужчинами очень мало, поэтому они и попали в этот список. Да и приспособиться к их ритму жизни очень сложно.

Рак

Раки — это настоящие тираны в эмоциональном плане. Они все принимают близко к сердцу. И если что-то их обидит, даже не сомневайтесь, что он будет вызывать у вас чувство вины и жалости. А худшее, что женщина может испытывать к мужчине — это чувство жалости.