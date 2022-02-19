Астрологи предупредили: трем знакам Зодиака надо быть особенно осторожными в ближайшее время

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в Год Тигра могут столкнуться с опасностями. Вам стоит быть особенно осторожными, избегать сомнительных сделок и подозрительных предложений.

Трем знакам Зодиака стоит внимательнее относиться к своей безопасности и избегать конфликтов.

Об этом пишет издание Joinfo.

Весы

2022 год станет для этих людей переломным моментом. Притворство, к которым склонны Весы, ничего хорошо не принесет в вашу жизнь. Будьте искренними и четко излагайте свои мысли, чтобы вас понимали окружающие. Большая часть Года Тигра покажется вам сложной, но в 2023 году судьба вас наградит за все старания.

Лев

В Год Тигра вам необходимо научиться контролировать свои эмоции и избавиться от привычки ставить себя выше остальных. Самый сложный период в 2022 году — с 22 мая по 3 июня. Начните заботиться о комфорте людей, которые вас окружают.

Водолей

По словам астрологов, в Год Тигра необходимо проявить терпимость и понимание к окружающим. Справиться со всеми трудностями вам поможет новый друг, рожденный под знаком Льва. Если в 2022 году вам захочется опустить руки — не сдавайтесь и идите к своей цели, ведь за черной полосой всегда наступает белая.

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