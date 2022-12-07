Астрологи предупредили: три знака Зодиака будут много плакать в декабре

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в декабре будут очень много плакать из-за всего, что на них свалится.

Может быть ощущение, что Вселенная будто испытывает вас на прочность, однако помните, что трудности только делают вас сильнее.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Жизнь — нелегкая штука, и не всегда происходит так, как мы того хотим. Самое время понять это и принять, ведь переломать все в свою пользу не всегда получится. А пока вы решитесь стать на путь принятия, вам придется столкнуться с некими испытаниями, которые только подтолкнут вас к этому. Декабрь будет очень эмоциональным для вас, в первую очередь в негативном плане. Но не расстраивайтесь раньше времени.

Весы

Звезды сулят вам проблемы в личной жизни, и это больше касается женщин. Вы можете узнать об измене любимого человека. Как только вскроется вся правда, вы испытаете истинную боль от того, что вас долго обманывали и предавали. Только вам решать, как поступить в данной ситуации. Можете обратиться за помощью к специалистам.

Водолей

Водолеи будут много плакать из-за состояния, когда у них все валиться из рук. За что бы вы не взялись, все будет идти не по плану. И в личной жизни, и на работе вас ждут неприятности, связанные с завистниками. Будьте осторожны с людьми, которые вас окружают. Иначе вы можете серьезно пострадать.