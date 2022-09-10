Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака осень будет тяжелой

У этих людей могут быть неприятности как в работе, так и на личном фронте.

Астрологи рассказали, что осенью у нескольких знаков Зодиака могут быть трудности. Это может быть связано как с полнолунием 10 сентября, так и с ретроградным меркурием, который будет продолжаться с 9 сентября до 3 октября.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Вам звезды пророчат сложный путь в сфере работы. Однако эти сложности будут в положительном ключе. Например, у вас прибавится рабочих задач, но и платить станут больше. Или вы смените работу на другую, где придется чему-то учиться, осваивать новые навыки, но вас за это высоко вознаградят.

В любом случае стоит приготовиться к тому, что сидеть без дела не будете. Вам прогнозировано постоянное движение. Порой даже не будет времени, как говорят, в небо посмотреть.

Лев

Трудности у Львов будут связаны с личной жизнью. Возможно, они уйдут от своего предыдущего возлюбленного и тут же примут решение прыгнуть в новый роман.

Сложности будут в том, что вам постоянно будет мерещиться, будто вы идете по неправильной тропе. Однако звезды говорят, что вам нужно пережить этот сложный эмоциональный этап, чтобы потом получить вознаграждение.