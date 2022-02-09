Астрологи сообщили, каким знакам Зодиака грозит одиночество

Три знака Зодиака рискуют остаться одинокими по различным причинам. Они мечтают о браке и детях, но, как правило, они делают неправильный выбор партнера. Либо ж наоборот сознательно или бессознательно выбирают для себя путь одиночества.

Астрологи назвали знаки, которым грозит одиночество. Об этом сообщает «Mix News».

Близнецы

Представители данного знака Зодиака отличаются любознательностью — это качество заставляет из исследовать мир и знакомиться с разными людьми. Они очень коммуникабельны и дружелюбны, но в то же время, они могут быть эмоционально недоступными — данная черта характера может причинять им сильную боль.

Близнецы как правило ищут в качестве партнера эмоционально недоступного человека или человека, который состоит в отношениях или браке. Они мечтают о браке и детях, но, как правило, они делают неправильный выбор партнера — даже если они решатся создать семью, то их счастье рискует быть кратковременным.

Лев

Львы являются очень активными и нацелены на победу. Кроме того, представители этого знака являются очень общительными и привлекают к себе внимание противоположного пола.

Однако люди, рожденные под этим знаком, могут не замечать, что своими словами и действиями они могут разбить сердце своей второй половинке — это может произойти, даже если у вас есть общие дети. Кроме того, сама вторая половинка может разбить сердце Льва — ей тяжело будет справиться с импульсивным характером партнера, авантюризмом и чрезмерно поспешными решениями.

Львы чаще всего проживают свою жизнь в одиночестве, даже если в этот период у них было немало отношений и интимных интриг.

Водолей

Водолеи — это люди с развитым интеллектом и неплохими навыками красноречия. Однако даже эти качества не дают уверенности в том, что у этих людей сложится все в личной жизни. Представители данного знака Зодиака привыкли прислушиваться к своему сердцу и зачастую вступают в отношения с теми, кто совершенно не подходит для этого.

Кроме того, в случае отношений с Водолеем-женщиной, у ее партнера могут возникнуть проблемы потому, что она видит мир не так, как видит его он и как видят его другие люди. И как только будут первые намеки на то, что партнер пытается ее ограничить каким-либо образом, она выберет разрыв отношений.

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