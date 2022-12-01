Астрологический прогноз для знаков Зодиака на декабрь: кого ждет огромное счастье

Этот период будет богат на различные астрологические события, поэтому очень важно узнать мнение экспертов о том, как эти события повлияют на нашу с вами жизнь.

Овен

Овнам без повышенной энергетики очень сложно будет двигаться вперед к цели. Именно поэтому астрологи в самую первую очередь советуют им избавиться от вредных привычек, которые лишают сил, энергии и удачи. В декабре придется быть максимально ответственными, внимательными и ни в коем случае не допускать ошибок. Каждая из них может отбрасывать Овнов назад на большое расстояние, отдаляя момент триумфа в делах и работе. В середине декабря представителей данного Знака могут начать волновать вопросы, которые раньше не были для них приоритетными. Это сигнал внутренних перемен.

Телец

Тельцы, как главные домоседы и в целом любители пребывания в домашней обстановке и любители создания уюта, должны начать следовать советам фэн-шуй о привлечении удачи. Пришло время сделать дом еще большим местом силы, чем раньше. Это гарантирует Тельцам удачу и спокойствие, силу и собранность на протяжении всего декабря. Сильнее всего на их настроении и энергетике отразится слабая Венера в Козероге. Сила стихии Земли заставит планету лишить Тельцов творческого настроя. Подготовку к новогодним праздникам и новогодней ночи лучше начинать за две-три недели.

Близнецы

На последних астрологических изменений Близнецы могут стать более переживательными и нервозными. Представители данного Знака умеют смотреть на жизнь через призму оптимизма, но могут немного забыть, как именно это делать. Им стоит окружить себя добрыми людьми и заниматься только теми делами, которые приносят удовольствие. Все самые важные рабочие дела лучше успеть сделать до 6 декабря. Важные покупки и подготовку к праздникам лучше не откладывать до последнего.

Рак

Раков ожидают некоторые проблемы с энергетикой и настроением. Чтобы их не было, астрологи советуют следить за здоровьем, правильно питаться и пить больше воды. Таким образом Раки поддержат силу своей Водной стихии. В любви многим людям данного Знака удастся открыть новые грани. Возможны затяжные многодневные ссоры, поэтому лучше не спорить со второй половинкой. В делах тоже могут быть определенные неурядицы в последние пару недель года.

Лев

Львам уже с первых дней декабря нужно перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Это очень важно, так как ни времени, ни сил, ни нервов не хватит на себя и на других одновременно. Декабрь — это время, когда нужно научиться делегировать обязанности правильным людям и фокусироваться на том, что важно конкретно для себя. Если Львы не хотят, чтобы последние дни года превратились в тотальный аврал, ссоры и негатив, им придется заниматься подготовкой к праздникам и решением важных вопросов заранее. Только так можно будет обойти стороной проблемы.

Дева

К девам начнет возвращаться удача в начале месяца, но с 6 числа Меркурий вновь займет неблагоприятное положение. Не исключено, что ответственные и трудолюбивые Девы начнут воспринимать обязанности как тяжелое бремя. Это нормально на фоне астрологических событий декабря, но лучше не терять продуктивности, поскольку в таком случае предновогоднее настроение может быть сильно испорчено плохим настроением и проблемами относительно подготовки дома к праздникам.

Весы

Весам стоит перестать ожидать от окружающих какой-то помощи, благоразумия, доброты. В декабре придется наделяться лишь на себя. Толика самостоятельности поможет людям данного Знака Зодиака решить все проблемы и стать лучше, продуктивнее. Чего точно следует избегать в декабре, так это лени. Да, многие дела будут не получаться с первого раза, но это точно не повод терять уверенность в себе.

Скорпион

Скорпионам потребуется защита от негативной энергии. Очень опасной в декабре для Скорпионов станет и самокритика. Если эти люди хотят быть успешными, им придется перестать корить себя за прошлые ошибки. В конце 2022 года важно сфокусироваться на будущем и настоящем. Внимание к текущим делам может принести Скорпионам много пользы.

Стрелец

Стрельцам нужно как можно меньше ругать себя за ошибки. Лучше научиться хвалить себя даже за малые победы и успехи, ведь в декабре будет много негатива. Придется создавать светлые пятна самим. Ни в коем случае нельзя сорить деньгами, особенно прямо перед началом нового года. Предпраздничные покупки лучше совершать обдуманно и осторожно, а также за пару недель. Раскрепоститься перед началом нового года Стрельцам поможет своевременный отдых и смена обстановки. Не нужно доводить себя до белого каления работой и делами.

Козерог

Козерогов ждут большие проблемы с мотивацией и энергетикой. Пришла пора изменить ритм жизни и немного замедлиться. Козерогам нельзя переутомляться и халатно относиться к своему здоровью. Пришло время раскрыть тему партнерства — помогать близким и коллегам, а также научиться принимать чужую помощь в ответ. В этом нет ничего зазорного, особенно если речь идет о неблагоприятном времени типа грядущего декабря.

Водолей

Водолеи в декабре смогут изменить свою судьбу. Ночные светила не в лучшей позиции, но Водолеям хватит одного Нептуна, который в одиночку сможет перекрыть негатив всех остальных планет и сделать Водолеев одними из самых продуктивных и удачливых людей месяца. Астрологи настоятельно рекомендуют не упускать деталей и фокусироваться на каждой мелочи. Необходимо помнить, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Даже негативные события будут таить в себе нечто хорошее, поэтому лучше не спешить с выводами.

Рыбы

Рыбы уже в начале декабря могут начать задаваться вопросом о том, нужны ли им перемены в жизни. Об этом им скажут особые знаки Вселенной и интуиция. Если люди данного Водного Знака вдруг решат, что им нужно что-то поменять, лучше начинать действовать незамедлительно. В этом им поможет Нептун. Чего точно делать не стоит, так это взваливать на себя все тяготы мира. При необходимости лучше попросить о помощи вторую половинку, родственников, друзей. При этом нужно помнить, что в будущем придется помочь кому-то из близких в ответ.