Астрологический прогноз на январь: рекомендации астрологов

Первый месяц года вступает в свои права. Январь — очень важное время, потому что он задает тон всему 2022 году.

Астрологи дали свои рекомендации о том, как можно сделать январь временем побед и счастья, пишет Слова и фразы.

Овен

В январе Вселенная, звезды и планеты помогут Овнам узнать свои кармические задачи. Это время, когда представители данного Знака смогут понять свое место в мире, свои главные цели в жизни. Вполне возможно, что 2022 год начнется для них с обретения огромной мотивации. Овны смогут осознать, насколько важны их задачи. На данном этапе астрологи советуют заниматься любимым делом. Январские звезды помогут этим людям сойти с черной полосы в любовной и финансовой сферах.

Телец

Проблемный период у Тельцов может наступить 26 января, но даже в конце месяца Тельцы останутся продуктивными и удачливыми. В финансовой сфере могут появиться затруднения и задержки с 14 января, но ретроградный Меркурий не очень сильно влияет на энергетику Тельцов, поэтому они смогут справиться с неприятностями. Пришло время ступить на путь созидания. Астрологи рекомендуют Тельцам помогать близким людям и друзьям. Не стоит говорить «нет» слишком часто.

Близнецы

Для Близнецов ретроградный Меркурий будет весьма опасным. С 14 января они могут испытывать проблемы с памятью, мотивацией и финансовой удачей. Лучше не рисковать деньгами, совершая необдуманные покупки. В деловой сфере эксперты рекомендуют чаще переходить от слов к действиям. Пустые обещания лишат Близнецов уважения коллег и начальства. Особенно актуальным этот совет окажется для первой половины января, когда у Близнецов будет много сил и энтузиазма.

Рак

Раков в январе ожидает полезная встряска. События могут быть очень стремительными, а поведение окружающих — не совсем предсказуемым. Ракам придется действовать в большинстве случаев по наитию. Важно понимать, что удача будет непредсказуемой. Невозможно точно сказать, каким станет январь для Раков, потому что ночные светила в довольно нестабильном положении. Одно известно точно: чем раньше Раки избавятся от ненужных вещей, отношений и эмоций, тем лучше. Январь — время очищения.

Лев

В январе у Львов затруднится процесс самореализации. Придется больше времени проводить в поисках мотивации. Астрологи советуют Львам помнить о том, что в январе сила действия будет равна силе противодействия. Если представители данного Знака захотят надавить на кого-то, они могут сами оказаться под мощным давлением извне. Очень важно прожить январь спокойно и размеренно. Нужно больше времени уделять делам по дому и отдыху.

Дева

Девы утонут в поисках счастья. Скорее всего, ночные светила склонят их к поисках ответов на экзистенциальные вопросы о судьбе, жизни, любви, целях. Девам нельзя унывать и не стоит вступать в конфликты. Эмоциональное здоровье сейчас на первом месте. Во второй половине января из-за проблемного Меркурия возможны финансовые задержки и трудности в обучении. С другой стороны, после 18 января в жизни этих людей возникнет много приятных случайностей.

Весы

Во второй половине января Весам удастся забыть проблемное прошлое, направив вектор мыслей в оптимистичное русло. Влияние воспоминаний будет очень мощным до 18 января. Плохие мысли могут отрицательно воздействовать на уверенность Весов в себе. Также эксперты советуют Весам почаще носить одежду такого же цвета, как и их глаза. Это существенно укрепит биополе и придаст людям данного Знака обаяния. В январе они могут найти свою любовь.

Скорпион

Скорпионам в январе удастся обрести счастье, пусть на это и потребуется какое-то время. Что касается любви и работы, то в этих сферах с первой попытки добиваться результата будут лишь самые удачливые люди. Тем Скорпионам, которые не уверены в своей удачливости, лучше подстраховаться. Можно заручиться поддержкой близких людей. Стоит также предлагать им свою помощь. Важно, чтобы обмен энергией был равноценным.

Стрелец

Стрельцам в январе откроются некоторые важные тайны. Звездные покровители помогут ответить на вопросы о будущем. Узнать ответы Стрельцам помогут гадания на судьбу. Также астрологи советуют прислушиваться к советам близких людей. Январь — хорошее время для получения знаний, смены жизненного курса. Козероги не любят менять направление, но сейчас это можно сделать, не потеряв свою удачу. В начале месяца можно будет повстречать шквал проблем, поэтому лучше сначала переждать легкую «бурю», которая может продлиться до начала второй декады.

Козерог

Счастье и удача рядом с Козерогами. Убедиться в этом им помогут восемь неприятных ощущений, которые чаще всего указывают на приближение чего-то хорошего в жизни. В целом январь будет временем приятных новостей, больших любовных и деловых побед. Астрологи советуют людям данного Знака почаще обращать внимание на мелочи. Важно будет направить энергию в то русло, в которое подсказывает ее направить интуиция. Козероги смогут успешно начать 2022 год, задав себе правильное направление во всех сферах жизни.

Водолей

У каждого человека свой энергетический потенциал. У Водолеев он должен существенно возрасти. Скорее всего, в январе эти люди получат максимум мотивации от звезд. Можно будет заняться поисками новых увлечений, источников дохода, любви. В конце января может появиться желание отгородиться от всех вокруг, закрывшись дома. Это нормальная реакция на повышенную динамику месяца. Лучший выход из ситуации — поддаться желанию уединиться. Не исключено, что в конце января Водолеям откроется важная истина. Это время прозрения.

Рыбы

Повысить утраченную из-за ретроградного Меркурия энергию Рыбам поможет арт-терапия. Во второй половине месяца данная планета будет тормозить развитие Рыб и ухудшит их память, внимание, снизит продуктивность в целом. Тем не менее январь может стать отправной точкой в новую жизнь. Для этого Рыбам стоит сменить обстановку и поставить перед собой новые цели. Очень важно прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит вокруг. В январе важна каждая мелочь, каждое слово или эмоция.

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