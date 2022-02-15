Авиакомпания El Al установит правила для организации молитв на своих рейсах

El Al подчеркивает, что в рамках улучшения сервиса авиакомпания изучает возможность организации молитв таким образом, чтобы они не мешали спящим пассажирам и были удобны как для светских, так и для религиозных клиентов авиакомпании.

Ультраортодоксы составляют большой процент пассажиров авиакомпании El Al Airlines, которая строго соблюдает кашрут и не выполняет рейсы по субботам. Во время полетов совместная молитва в салоне самолета часто вызывает неудобства как при посадке и взлете, так и при раздаче пищи пассажирам.

Общинные молитвы, которые будут организованы бортпроводниками, будут проводиться в заранее оговоренное время на камбузе самолета.

Планируется, что перед взлетом или сразу после него пассажиры увидят на своем персональном дисплее уведомление об утренней молитве Шахарит, а также информацию о времени и месте ее проведения. Пассажиры бизнес-класса будут проинформированы лично бортпроводниками.

Молитвенные занятия будут проводиться из закрытых на это время кухонь. Туалеты, расположенные рядом с кузней, также будут закрыты во время молитвенной службы.

Все участники должны будут носить маски во время молитвы.

Курсор ранее сообщал, что Папа Римский призвал провести день молитвы за мир для Украины. Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу растущей напряженности в Украине, которая угрожает миру, и призвал к политическим переговорам, в центре которых должно быть человеческое братство, а не групповые интересы.

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