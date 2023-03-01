Автомобили Ford научат уезжать от должников по кредитам

Установить такую систему можно на любую современную машину, у которой есть доступ к интернету.

Инженеры автопроизводителя Ford работают над новой системой автоматической конфискации машин у должников по кредитам. Таким образом транспортные средства смогут сами уезжать от владельцев на автопилоте.

Изобретение зарегистрировано в Ведомстве по патентам и торговым знакам США.

Технология называется Системы и методы изъятия транспортного средства. Она позволит дистанционно заблокировать машину или забрать его у владельца.

Таким образом, если владелец авто перестает платить по кредиту, то поначалу ему придет несколько предупреждений от банка, которые появятся на дисплее мультимедийной системы.

А если это не подействует, то оборудование авто вроде круиз-контроля или кондиционера будет отключено дистанционно.

Если и это не принесет результата, то двери машины будут заблокированы и водитель не сможет попасть в салон.

Кроме того, машины с системой полуавтономного вождения можно будет дистанционно переместить в место, где их сможет забрать эвакуатор, а автомобили с автопилотом смогут самостоятельно приехать по адресу, указанном банком.