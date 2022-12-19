Бактерии, живущие на зубах, опасны для головного мозга — ученые

Группа ученых собрала данные медицинских исследований 87 человек, обратившихся в больницу с болезнью абсцесса головного мозга. Участники прошли дополнительные исследования: отбор образцов абсцесса и бактериологический посев материала.

Новое исследование говорит, что плохая гигиена может привести к смертельной болезни – абсцессу головного мозга. Этот недуг возникает вследствие гематогенного или контактного распространения локальных инфекций, первоисточник которых определить очень тяжело.

Причину инфицирования врачам так и не удалось установить, однако выяснилось, что в полости рта 52 больных встречались в 3 раза чаще бактерии, вызывающие инфекции рта. У людей также была обнаружена бактерия Streptococcus anginosus, которая связана с фарингитом, бактериемией и инфекциями в мозге, легких и печени. Поэтому полость рта, вероятно, может быть источником и для инфекции абсцессов мозга.

Новое открытие привлекает больше внимания к проблеме и возможному ее происхождению. Также ученые предполагают, что это побуждает людей соблюдать гигиену полости рта и возможно улучшить процесс очистки в целом.

В дальнейшем исследователи планируют изучать связь между инфекциями рота и болезнями мозга, например, болезнью Альцгеймера. Сейчас продолжаются клинические испытания, к которым привлекают людей с высоким риском сердечных заболеваний. Ученые пытаются найти разгадку проблем сердечно-сосудистой системы в полости рта.