Более 70% россиян гордятся, что их военные убивают украинцев — опрос

Высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, что за агрессию против Украины отвечает исключительно президент россии* владимир путин, может стать ложным трендом в Европе, ведь войну поддерживают 71% россиян.

Об этом отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Подоляк отмечает, что Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны. Но это не так, ведь официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан.

Отметим, ранее росСМИ опубликовали данные опроса, согласно которым почти три четверти россиян (71%) поддерживают введение путиным войск в Украину, испытывая при этом гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

При этом, положительно к преступным действиям своих военных относятся преимущественно люди старше 35 лет. Самая же большая поддержка у оккупационных войск среди российских граждан возрастом 55+.

А вот респонденты в возрасте до 18 лет испытывают «обиду и разочарование».

Лишь каждый четвертый житель рф выражает беспокойство по поводу войны против Украины.

Также отметим, что треть респондентов твердо верят, что владимир путин в полной мере или «в какой-то степени» работает в их интересах. В целом большинство россиян мечтают, чтобы путин оставался президентом как можно дольше.

Ранее Курсор писал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!