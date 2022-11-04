Будьте готовы к неудачам и проблемам: знаки Зодиака, которым скоро не повезет

11:00, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в разных сферах жизни в ближайшие дни. Будьте осторожны!

Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Овен

Астролог сообщила о возможных сплетнях или воровстве. Будьте осторожны за рулем, так как могут быть ДТП и неудачи в дороге, угон авто.

Рак

Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Вы можете рискнуть в бизнесе или на работе. При этом будьте осторожны, потому что есть риск проблем с законом.

Стрелец

Астролог рекомендует вам думать, что говорите и пишете в социальных сетях, потому что ваши слова и посты могут иметь разрушительный эффект.

Рыбы

На этой неделе возможны нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам понадобится психолог.

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