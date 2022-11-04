Будьте готовы к неудачам и проблемам: знаки Зодиака, которым скоро не повезет

Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Овен
Астролог сообщила о возможных сплетнях или воровстве. Будьте осторожны за рулем, так как могут быть ДТП и неудачи в дороге, угон авто.
Рак
Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Вы можете рискнуть в бизнесе или на работе. При этом будьте осторожны, потому что есть риск проблем с законом.
Стрелец
Астролог рекомендует вам думать, что говорите и пишете в социальных сетях, потому что ваши слова и посты могут иметь разрушительный эффект.
Рыбы
На этой неделе возможны нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам понадобится психолог.