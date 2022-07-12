Буря страстей и необдуманные решения: будьте осторожны во время Суперполнолуния в июле

17:05, Сегодня
Общество
луна спутник земли иллюстрация
Фото: pixabay.com

В июле нас ждет невероятное астрономическое явление — в один день произойдет полнолуние и суперлуние. И в этот же день луну будет сопровождать сразу две планеты — Сатурн и Юпитер.

Почему этот период станет опасным и что категорически нельзя делать во время Суперполнолуния.

Об этом пишет rbc.ua.

Суперлуние ожидается уже 13 июля — в 12:09 Луна окажется в перигее. Это максимально близкое ее расстояние точки орбиты Луны к Земле. В это время расстояние составит 357 263 километра.

А Полнолуние наступит в этот же день, но немного позже — в 21:38. Полная луна взойдет над горизонтом около 21:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над горизонтом. До самого восхода Солнца Луна будет сиять в созвездии Стрельца.

С помощью специальной техники наблюдать за Суперполнолунием можно будет всю ночь. Главное, чтобы рядом не было огней города. А при ясной погоде можно будет увидеть, что Луну будут сопровождать две планеты — Сатурн и Юпитер.

Чем опасно такое Суперполнолуние

Когда Луна сближается с Землей, это усиливает гравитационное воздействие на нее. Могут быть землетрясения и извержения вулканов. А еще такие астрономические события влияют на жизнь человека.

Как отмечают эксперты, именно в полнолуние происходит больше ДТП, возможны взрывы эмоциональности, ссоры и агрессия, раздражительность. Люди становятся более склонны к спонтанным поступкам и необдуманным решениям.

Что категорически нельзя делать в Суперполнолуние

  • Не стоит начинать что-то новое — запускать проекты, организовывать мероприятия, открывать бизнес
  • Эмоции нужно держать под контролем — могут быть бури, неприятные ситуации, раздражительность, агрессия, неадекватная реакция на события.
  • Нельзя принимать необдуманные решения или действовать спонтанно
  • Нельзя резко менять обстановку и совершать дальние поездки
  • Стоит отказаться от крупных покупок и подписания финансовых договоров
  • Нельзя назначать деловые встречи и планировать на этот день важные личные разговоры
  • Не рекомендуется оформлять кредиты, брать в долг, оформлять займы и давать деньги в долг — тоже не стоит
  • Постарайтесь не переедать и не злоупотреблять алкоголем
  • За рулем — проявляйте максимум аккуратности и осторожности, не превышайте скорость.
  • Не стоит проводить серьезные работы на огороде и в саду.

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Автор материала:
Тали Малкина
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