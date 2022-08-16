«Черная» полоса в любви очень скоро ждет представителей этих знаков Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют нарваться на неприятности в личных делах на следующей неделе – в период с 16 до 21 августа.

Речь идет о Тельцах, Козерогах и Рыбах.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцы в указанный период могут впасть в глубокую депрессию из-за одиночества. Им будет казаться, что все пропало, и никто их никогда не полюбит. Но звезды советуют посмотреть на ситуацию с другой стороны. Не нужно ругать какие-то высшие силы за свое положение и неудачи. Взяв на себя всю полноту ответственности, можно выйти навстречу любви, наконец-то.

Козерог

У Козерогов на следующей неделе намечаются конфликты с близкими людьми. Все из-за того, что они привыкли откладывать принятие важных решений на потом. Звезды советуют попытаться исключить такую свою слабость и показать своей половинке, что вы – опора, тот, на кого можно рассчитывать в сложных ситуациях особенно.

Рыбы

Рыбы привыкли думать, что они могут по щелчку очаровывать потенциальных партнеров. Но это не так. Особенно в указанный период. И если продолжать подпитывать эту иллюзию, можно так и остаться одиноким. Самовлюбленным Рыбам так точно следует наконец-то открыть глаза.