Четыре самых опасных дня в декабре 2022 года

Самые опасные дни декабря — это дни, в которые существует повышенная вероятность повстречать на своем пути большие проблемы и неурядицы. Астрологи рассказали, в какие из дней декабря вам необходимо будет проявлять максимальную осторожность.

В последний месяц года будет четыре опасных дня. Каждый из них будет уникален, поэтому подход к решению проблем и неурядиц в каждый из них будет разным. В такие дни важно абсолютно всё — начиная с того, как вы реагируете на проблемы и заканчивая вашим внешним видом.

Об этом пишет Слова и фразы.

6 декабря — переход Меркурия в Знак Козерога

Меркурий в Козероге чувствует себя достаточно плохо. Его энергетические потоки искажаются, поэтому люди становятся более скрытными. С 6 числа и до конца года нас ждет сниженная продуктивность, что вкупе с приближающимися праздниками существенно сказывается на эффективности любого труда и любых дел в целом. Стихия Земли будет искажать информационные потоки, потому остерегайтесь слухов и сплетен, особенно в сам день перехода 6 декабря.

10 декабря — переход Венеры в Знак Козерога

Далее за Меркурием в Знак Козерога войдет и Венера, с которой он находится сейчас в относительной близости. Венера в Козероге тоже ощущает себя плохо, поэтому можно сделать простой вывод о том, что последние 20 дней 2022 года будут крайне непростыми. Сам день перехода отметится повышенной жадностью людей, эгоизмом, а в некоторых случаях еще и нервозностью, которая придет на смену атараксии и собранности.

21 декабря — день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — день далеко не самый простой. Он может быть унылым и грустным, но в этот раз он, наоборот, будет немного нервным, так как в это время Солнце отдаст бразды правления Луне, а убывающая Луна в этот день окажется в Знаке Стрельца. Такое положение Луны крайне негативно сказывается на ее энергетике, поэтому день окажется достаточно сложным, непредсказуемым. Многие люди будут вести себя агрессивно и очень недоверчиво.

29 декабря — самый опасный день декабря

29 декабря произойдет сразу два важных события. Первое — начало ретроградного движения Меркурия. Мало того, что он находится в очень неблагоприятном положении в Знаке Козерога, так еще и начнет обратное движение, чем спровоцирует появление еще больших проблем. Будьте осторожнее в последние дни 2022 года в плане общения с незнакомыми людьми. Никому не рассказывайте о своих планах на новогоднюю ночь и начало 2023 года.

Меркурий и Венера 29 числа окажутся в соединении друг с другом. По аналогии с предыдущим соединением этих двух планет, которое было в ноябре, 29 декабря не стоит ругаться, а также утопать в мыслях о прошлом. В этот день люди станут более мстительными, негативными и непредсказуемыми. Будьте осторожнее и не переходите никому дорогу.