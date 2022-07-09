Четыре знака Зодиака будут преследовать беды до ноября: могут потерять все

Период до ноября 2022 года окажется чрезвычайно сложным для четырех представителей зодиакального круга – их буквально будут преследовать неприятности. Грозят проблемы на работе, потеря денег и ссоры с близкими и родными.

По словам астрологов, негативное влияние ретроградного Сатурна в Водолее сполна ощутят на себе Близнецы, Раки, Львы и Весы. Жизнь заставит их выйти из зоны комфорта, и уроки будут очень сложными.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Близнецы

Родившихся под этим знаком ожидают плохие новости на работе – не будет получаться буквально ничего, они будут злиться и срываться на близких. Близнецы могут замкнуться в себе из-за неудач, что только ухудшит ситуацию. Им грозят финансовые потери, поэтому бдительности нельзя терять ни на миг. Со второй половинкой возможны разногласия, но важно не доводить ссоры до точки кипения, иначе все закончится разрывом отношений.

Рак

Ретроградный Сатурн в Водолее заставит Раков вернуться в реальность – до этого они витали в облаках и смело строили планы на будущее. Однако вдруг окажется, что их планам сбыться не суждено, неожиданное событие, на которое никак не повлиять, буквально перевернет их жизнь. Ракам нужно проявить терпение – их ждет трудный период. Денег будет критически не хватать, возможны ссоры в семье.

Лев

Представители этого знака привыкли всегда и во всем быть первыми, но теперь им придется довольствоваться малым. На работе их ждут плохие новости – Львы могут попасть под сокращение и лишиться должности, или же им урежут зарплату. Жить на широкую ногу они больше не смогут, что будет их угнетать. Также большой риск стать жертвами обмана или предательства, подвести могут и родные.

Весы

У Весов не будет времени для отдыха во время ретроградного Сатурна в Водолее, они будут усердно работать, но труд окажется практически бесполезным. Родившиеся под этим знаком не получат вознаграждения, на которое рассчитывали, и столкнутся с большими финансовыми проблемами. Весы могут влезть в долги, с которыми не смогут рассчитаться, что станет в том числе причиной семейных конфликтов.