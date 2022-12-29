Четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в январе 2023

Богатство, финансовый успех, новые достижения в работе и бизнесе — каждый из нас хочет всего этого.

Астрологи рассказали, у представителей каких Знаков Зодиака в январе будет больше всего шансов одержать верх в деловой и денежной сфере жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Лев

Львам больше всего будет помогать Марс, поэтому эти люди станут максимально продуктивными в плане продвижения новых идей. Красная планета поможет им стать лучше в плане лидерских качеств характера, что окажет существенную поддержку тем, кто занимает высокие должности.

Все три основные и самые сильные планеты этого месяца в целом будут очень сильно помогать Львам, поэтому они получат универсальную поддержку во всех сферах, прямым или косвенным образом связанными с деньгами и работой.

Весы

Весы получат минимум пользы от Марса, но зато уже с первых чисел января будут полны жизненной энергии благодаря Венере, которая является для них одним из главных покровителей.

Меркурий тоже очень полезен для этих людей, поэтому они смогут продемонстрировать весь свой потенциал во второй половине месяца, но из-за Венеры гораздо раньше других смогут вклиниться в рабочий ритм. Это обеспечит их существенной форой.

Козерог

Козерогов можно смело назвать самыми успешными людьми этого месяца. С первых дней января Венера будет помогать им заниматься делами без усталости. Меркурий и Марс, которые подключатся к этой плане позднее, будут также нести в себе массу позитивной энергии. Особенно это касается Марса, который является для Козерогов самой главной планетой из всех.

Люди, рожденные под управлением этого Земного Знака, окажутся в сильной позиции. У них будет очень мощная интуиция, много мотивации и новых возможностей. В январе им просто нельзя сидеть без дела.

Водолей

Водолеев, как и Львов, ждем универсальная и сбалансированная помощь всех трех планет. Это будет очень стабильный и благоприятный месяц, в который можно начинать новые дела, браться за какие-то старые проекты. Астрологи советуют лишь запастись терпением и не убирать ногу с педали газа.