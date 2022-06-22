Четыре знака Зодиака, с которыми невозможно строить серьезные отношения

Они не созданы для семьи и практически не ведут себя серьезно со своими партнерами.

Самый капризный знак Зодиака — Лев. Львы — эгоисты, которые постоянно думают только о себе и крайне редко готовы идти на компромисс. Они не признают своей вины, даже если это очевидно, поэтому договориться и строить конструктивный диалог с ними — что-то на грани фантастики.

Стрельцы — очень свободолюбивые люди. Именно поэтому они будут делать все, чтобы отдалиться от своего партнера, если тот ущемляет его личные границы.

Скорпионы — еще один знак, с представителями которого сложно строить серьезные отношения. Они способны на всевозможные «проверки» на верность, изматывают своих партнеров нравоучениями, советами, пытаются перетянуть одеяло на себя.

Овны также могут быть проблемны в вопросе семьи. Они хотят обустроить себе любовное гнездышко, однако очень ревнивы в отношении своих партнеров. Ревность часто переходит всякие границы, из-за чего вторые половинки попросту сбегают, не выдерживая такого сильного давления.