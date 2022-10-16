Четыре знака зодиака – самые высокомерные: они презирают других

Высокомерных людей часто недолюбливают окружающие, да и конфликтов в их жизни хватает. Они на первое место всегда ставят собственные интересы, а других презирают.

По словам астрологов, больше всего высокомерие свойственно четырем знакам зодиака. Это часто становится причиной проблем, которых можно было бы избежать.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Овен

Уроженцы этого знака очень импульсивны и не подбирают слов, особенно в конфликтах. Иногда им не хватает деликатности, чтобы обойти острые углы в спорах, что провоцирует большие скандалы. Они презирают людей, которые их окружают, ведь считают себя примером совершенства. Овны способны отомстить тем, кто задел их чувства. Уроженцам знака тяжело строить отношения, они часто остаются одинокими.

Скорпион

Скорпионы очень вспыльчивы и без труда манипулируют окружающими в своих интересах. Они готовы достичь своей цели любой ценой и могут «пойти по головам». Скорпионы презирают всех, кто добился в жизни меньших успехов, чем они сами. Уроженцам знака тяжело обрести счастье в любви, ведь вместо построения гармоничных отношений они устраивают «соревнования» со своей второй половинкой.

Стрелец

Стрельцы обычно смотрят на других свысока и легко разрывают отношения с людьми, которые в какой-то момент перестают им быть интересными. Уроженцы знака очень хорошо умеют скрывать свои чувства, поэтому легко могут манипулировать другими в своих интересах. Если Стрельцы злятся, это не отразится на их выражении лица, но они могут отомстить, выждав подходящий момент.

Лев

Уроженцы этого огненного знака не боятся выражать то, что они чувствуют, и не важно, негативные или позитивные это эмоции. Львы привыкли всегда и во всем быть первыми и презирают тех, кого считают неудачниками. Они не забывают обид, но и мстить не торопятся – уроженцы знака дождутся, когда обидчик забудет о конфликте, и тогда задействуют все свои «инструменты».