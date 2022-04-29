Четыре знака Зодиака ждет два месяца бед: их жизнь пойдет под откос

Четыре знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшие два месяца – май и июнь станут для них тяжелым испытаниям. Одна беда в это время будет сменяться другой, и выход найти будет очень сложно.

Энергия Рыб в сочетании с Нептуном и Юпитером окажет негативное влияние на уроженцев этих знаков – они могут потерять деньги и впасть в зависимости.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag.

Рак

Уроженцы знака, которые являются очень чувствительными людьми, почувствуют, что интуиция их подводит. Дела будут идти плохо, и они узнают, что такое настоящая «черная полоса». Ракам грозит потеря работы – они не смогут справиться с поставленной руководством задачей, а коллеги только будут строить козни за спиной.

Рожденным под знаком Рака нужно проявить терпение, иначе больших финансовых потерь не избежать. Астрологи советуют им не делать из себя жертв, а с достоинством встречать неприятности. Май и июнь напомнят Ракам и о проблемах со здоровьем, им нужно следить за своим питанием, чтобы не оказаться в больнице.

Скорпион

Скорпионом будет трудно добиться поставленных целей, на их пути будут постоянно возникать препятствия. В мае и июня вероятность конфликтов на работе и в семье очень высока, поэтому им лучше хорошо думать, что и кому они говорят.

У уроженцев знака возникнут серьезные финансовые проблемы – они могут влезть в долги, с которыми не смогут рассчитаться. Это станет еще поводом для конфликтов, Скорпионы рискуют испортить отношения с людьми, которых считали практически родными. Астрологи советуют рожденным под этим знаком проанализировать свои ошибки и больше их не повторять.

Стрелец

Стрельцы, которые всегда любят быть в движении, обладают взрывоопасным характером, и в полной мере проявят свои истинные эмоции в мае и июне. Их будет раздражать то, что дела идут не так, как хотелось бы, из-за чего вероятны конфликты в паре.

Транзит Меркурия в Тельце заставит уроженцев знака принять трудное решение – возможно, им придется начинать все в жизни с нуля. Но не стоит отчаиваться, «белая полоса» непременно наступит, но из трудностей лучше выйти из минимальными потерями.

Лев

Уроженцы этого знака обожают рисковать, ведь они стремятся быть всегда и во всем лидерами, но май и июнь – это явно не их время. Поспешные решения могут стоить Львам репутации, карьеры и денег, прежде, чем что-то делать, нужно хорошо подумать, иначе вся жизнь может пойти под откос.

Ближайшие два месяца уроженцы знака будут испытывать разочарование, ведь их планы и желания не сбудутся. Звезды прочат Львам финансовые потери и конфликты с работодателем, есть риск и совсем остаться без должности. Лучше всего – переждать плохие времена, и только потом принимать кардинальные решения.