Четыре знака Зодиака ждут неприятности в новолуние 30 мая: что заставит их плакать

Новолуние 30 мая 2022 года окажется непростым временем для четырех уроженцев зодиакального круга – судьба будет испытывать их на прочность. Неприятности будут весь день, но важно держать себя в руках, чтобы не навлечь еще большие беды.

По словам астрологов, в зоне риска Овны, Стрельцы, Водолеи и Рыбы. У них дела будут идти не так, как планировалось, из-за чего они будут чувствовать себя подавленными и даже плакать.

Об этом пишет felomena.

Овен

Уроженцы знака столкнутся с необходимостью решить множество дел, но у них не будет получаться практически ничего. Овнов будут много критиковать на работе, что может иметь очень негативные последствия в будущем. Им нужно избегать конфликтов, чтобы не потерять должность. В семейной жизни тоже намечаются проблемы – перепалка со второй половинкой заставит чувствовать их одинокими.

Стрелец

Стрельцов весь день будут преследовать неприятности, как в быту, так и на работе. Им будет казаться, что окружающие испытывают их терпение, и мелкая ссора может обернуться грандиозным скандалом. Уроженцы знака могут разочароваться в людях, которым верили. Им будет казаться, что старым планам и мечтам не суждено сбыться, но это не так: нужно просто дождаться благоприятного момента.

Водолей

Водолеи могут потерять ценную вещь или крупную сумму денег, о чем будут еще долго жалеть. Им нужно избегать спешки и принимать все решения очень взвешенно, цена ошибки – слишком высока. На работе Водолеям грозят конфликты с коллегами и недопонимания с руководством, им лучше забыть о претензиях и довериться интуиции: она подскажет, когда можно затронуть и обсудить волнующий вопрос.

Рыбы

Рыб ждет сложный и утомительный день, они будут чувствовать сильный стресс, что негативно скажется на здоровье. У уроженцев знака могут обостриться старые болезни, они будут чувствовать себя очень плохо и могут даже впасть в депрессию. Рыбам стоит попросить помощи у родных, если они понимают, что не могут справиться с ситуацией. Также им придется решать трудные финансовые вопросы, денег может не хватить.