Четыре знака Зодиака ждут семейные проблемы в декабре

Астролог рассказала, к чему следует готовиться. Главное — не опускать руки и не пасовать перед трудностями.

Астролог Валентина Виттрок рассказала, что в период с 10 декабря и до 3 января ситуация будет напряженной в семейном плане для четырех знаков Зодиака. Речь идет о Козерогах, Раках, Овнах и Весах.

Об этом пишет УНИАН.

Как уточнила эксперт, в их любовных направлениях могут быть манипуляции, конфликты, скандалы, разочарования, нервы, подвешенное состояние какой-то ситуации.

«С 10 декабря по 3 января 2023 Венера транзитом идёт по Козерогу. В первые градусы своего присутствия по Козерогу она создаст к Юпитеру напряженный аспект, пару раз столкнётся с Луной, соединится с Меркурием, почти в самом конце декабря — и с Плутоном, создав к Лилит напряженный аспект, что может свидетельствовать о проблемах семейных и любовных у кардинальных знаков (Козерог, Рак, Овен, Весы) и тех, у кого кардинальные знаки акцентуированы», — написала астролог.

Она добавила, что влияние Венеры говорит о социальной сфере.

«Однако Венера — не такая уж крутая планета, способная изменить общество. Она капризна и хитра, особенно в Козероге и в соединении с Меркурием будет представлять апофеоз манипуляций и пример расчётливости по типу: «Люблю взаимовыгодные подарки: он мне — норковое манто, я ему — носовые платки», — добавила Виттрок.

Астрологи также советуют в этот период не планировать свадьбу, романтические путешествия, не делать предложение руки и сердца, так как велик риск получить отказ или связать свою жизнь с не тем человеком.