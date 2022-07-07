Число голодающих в мире за год увеличилось на 46 миллионов, — ООН

В 2021 году, по сравнению с предыдущим годом, число людей, которые страдают от дефицита продовольствия, увеличилось в мире на 46 млн.

В мире существенно обостряется проблема голода. Согласно данным ООН, в прошлом году, по сравнению с 2020 годом, число людей, испытывающих нехватку продуктов, выросла на 46 млн человек.

Об этом говорится в отчете организации.

Сообщается, что около 2,3 млрд человек по всему миру сталкиваются с проблемой голода. И в 2021 году число таких людей существенно выросло. С начала пандемии коронавирусной инфекции недоедающих стало на 150 млн больше.

В ООН отмечают, что у более 900 млн человек острый дефицит продовольствия, что на 200 млн больше, чем до начала пандемии. И женщин среди недоедающих больше, чем мужчин.

Также в прошлом году здоровое питание не смогли позволить себе приблизительно 3,1 млрд человек, что на 112 млн больше, чем в 2019 году. От истощения страдают и маленькие дети. Согласно данным, 45 млн детей в возрасте до 5 лет испытывают тяжелые последствия хронического недоедания, которые в 12 раз повышают риск летального исхода.

Эксперты отмечают, что война в Украине также серьезно повлияла на ситуацию с голодом, поскольку страна является крупным мировым поставщиком зерна, масличных культур и удобрений.

Авторы доклада считают, что к 2030 году проблему с голодом решить не удастся, число тех, кто испытывает острый дефицит продуктов будет держаться в рамках 670 млн человек, а это 8% глобального населения.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины обратился к Африканскому союзу и заявил, что из-за блокады украинских портов российскими военными мировой голод будет только нарастать.