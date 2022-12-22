Член городского совета Миннеаполиса прокомментировал свои антисемитские посты

Член городского совета Миннеаполиса (США) Джамал Осман извинился за антисемитские комментарии, которые он делал в соцсети Facebook в период с 2011 по 2013 год.

Об этом сообщает Star Tribune.

Чиновник в прошлом называл израильтян «собаками» и восхвалял Гитлера. Он выражал отвращение к однополым бракам и заявлял, что тогдашний президент Барак Обама «раб еврейского лобби».

Пять постов в Facebook также содержали слова Османа:

«Пусть проклянут этих немусульман [и CNN] за то, что они целуют Израиль в зад*ицу. Евреи никогда не будут довольны, если вы не пойдете по их пути»

Этот пост заметил один из пользователей, выразивший свое согласие ответил, что с ним согласен, после чего получил ответ от советника: «Где Гитлер, когда он так нужен?»

Осман также написал в Facebook в сентябре 2011 года, что «мы живем в Соединенных Штатах Израиля», и сказал, что Обаму не должны наградить Нобелевской премией мира, потому что он «раб еврейского лобби, AIPAC».

В январе 2013 года советник также разместил видео с пропалестинского сайта под названием «Израильские евреи нападают на африканцев в Тель-Авиве», комментируя: «Я понимаю, почему палестинцы не хотят [делить] землю с этими собаками».

После того, как это стало известно широкой публике, Осман принес извинения.

«Более десяти лет назад я делал комментарии о еврейской общине, Израиле и сообществе GLBTQ+ в социальных сетях. Я прямо и абсолютно отвергаю все, что касается этих комментариев. Это не отражает моего отношения к евреям, вере или сообществу GLBTQ+. Друзья и союзники, которые у меня есть в обоих этих сообществах, ожидают от меня большего, и мне жаль их», — сказал он.

38-летний политик добавил, что не помнит, как оставлял оскорбительные посты в социальных сетях, но не отрицает ответственности. Османа впервые избрали в 2020 году, и сейчас он намерен баллотироваться на второй срок в следующем году.

«Курсор» сообщал, что Байден по случаю Хануки предостерег от роста глобального антисемитизма.