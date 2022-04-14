Что происходит в кремле: у шойгу инфаркт, 20 генералов минобороны рф арестованы

Путин рвет и мечет из-за неудач в Украине. Генералов массово арестовывают за разворованные на войну деньги, а шойгу не может справиться с позором.

Экс-совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин, заочно приговоренный в россии* к пожизненному сроку и ныне проживающий в Израиле, рассказал, что у главы минобороны рф сергея шойгу случился обширный инфаркт. Сейчас он находится в реанимации и может стать инвалидом.

Об этом, ссылаясь на «свои источники в Москве», он рассказал в Facebook.

По словам Невзлина, инфаркт мог случиться у шойгу «не по естественным причинам». По словам бизнесмена, очевидно, что шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет.

Но и на этом неприятности в минобороны рф не заканчиваются. Известно что 20 генералов арестовали. Причина может заключаться в том, что с 2014 года чиновники украли очень много денег, которые путин выделял на подготовку к полномасштабному вторжению.

По словам бизнесмена, тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из россии были разворованы. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных путиным на подготовку блицкрига, добавил Невзлин.

«Из смешного», как указал бизнесмен, он узнал, что на бывшего российского вице-премьера аркадия дворковича готовится уголовное дело. От него якобы ждут показаний против коллег и друзей. А бывшего советника путина владимира суркова, по словам Невзлина, поместили под домашний арест.

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