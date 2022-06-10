Что заставит знаки Зодиака навсегда разлюбить партнера

Астрологи рассказали, что именно может послужить исчезновению чувств у каждого из Знаков.

Овен

Представители этого Огненного Знака никогда не простят вам измены. Они могут стерпеть практически все, потому что любят открыто и бескорыстно. Их любовь невероятно яркая и нежная. Никогда не давайте им даже намека на то, что вы можете уйти.

Телец

Тельцам очень сложно справиться с тем, что их вторая половинка не разделяет их жизненных принципов и целей. Для этих людей важно, чтобы любимый человек понимал их и не осуждал за принятые жизненные решения. В противном случае они просто уйдут.

Близнецы

Близнецы перестанут вас любить в том случае, если совместная жизнь превратится в рутину. Никогда и ни при каких обстоятельствах не заставляйте этих людей терпеть ваше уныние. Постоянно удивляйте их, иначе они не простят вам этой серости.

Рак

Рака отпугнет отсутствие доброты в сердце партнера. Конечно, такое бывает не очень часто, но порой люди становятся черствыми и бесчувственными, злыми и холодными. Раки от таких людей уходят незамедлительно.

Лев

Львы ненавидят бездельников. Каким бы ни был пол Льва, он моментально уйдет от того, кто решит повиснуть на шее и стать не второй половинкой, а сыночком или доченькой. Эти люди одобряют только равные отношения, без инфантильности.

Дева

Девы уйдут после первой крупной лжи либо после мелкой, но в начале отношений. Эти люди попросту не могут находиться рядом с теми, кому не доверяют. Никогда не заставляйте их усомниться в вас.

Весы

Весы ненавидят, когда любимый человек ограничивает их в чем-то. Эти люди предпочитают оставаться максимально свободными. Если их вторая половинка разделяет эту позицию, то любовь будет крепкой и долгой.

Скорпион

Скорпиона расстроить достаточно просто. Это очень любвеобильные люди, которые ценят во второй половинке желание постоянно быть вместе. Если этого желания и максимальной самоотдачи нет, они могут разлюбить партнера.

Стрелец

Стрельцы ненавидят, когда им не дают свободы. Если вторая половинка не мешает им работать и развлекаться так, как они хотят, Стрельцы не бросят ее никогда. Это интересные и яркие люди, которых нельзя ограничивать.

Козерог

Козерогам нужно работать и продвигаться по карьерной лестнице либо заниматься бизнесом день и ночь. Если вы не готовы к тому, что на первом месте у любимого человека работа, а не вы, то лучше даже не начинать отношений с Козерогами. Если вы начнете их за это упрекать, они вас разлюбят.

Водолей

Водолеи могут разлюбить только тех, кто будет холоден к ним в плане эмоций. Эти люди обладают удивительным качеством прощать всё, порой даже измены. Цените их любовь и привязанность к вам.

Рыбы

Рыбам важно, чтобы со второй половинкой было не скучно. Еще они любят романтику. Помните об этих двух условиях, чтобы Рыбы не отдалялись от вас. Плюс этих людей в том, что вы всегда можете вернуть их расположение.