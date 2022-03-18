Что ждет Украину: большие изменения и когда закончится война — прогнозы астрологов

Известная астролог Анжела Перл, которая является одним из самых популярных астрологов в YouTube и имеет 1,5 млн подписчиков, дала свой астропрогноз по ситуации в Украине. Анжела живет в Австралии, а родом она из Украины. На момент начала войны с рф* ее сестра и мама были в Киеве.

Об этом пишет 1+1.

Астропрогноз от астролога для Украины

По прогнозам астролога, война может длиться около трех месяцев:

«Точка невозврата будет 30 апреля и месяц после, поэтому война может продолжаться 3 месяца. Затмение 30 апреля изменит всю страну навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела», — отметила астролог.

Свой астропрогноз она сделала и о дальнейшей судьбе Украины:

«Чтобы отстроить Украину понадобится 3,5 года, но это будет новое и очень сильное государство.

Украина находится в знаке Тельца в Уране, а Уран — это страна независимости. Поэтому Украина всегда будет свободным и независимым государством, это еее суть, ее ДНК.

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Затемнение 30 апреля изменит всю страну, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела

На восстановление страны понадобится 3,5 лет, но это будет новое очень сильное государство.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!