Что ждет Украину: большие изменения и когда закончится война — прогнозы астрологов

Известная астролог Анжела Перл, которая является одним из самых популярных астрологов в YouTube и имеет 1,5 млн подписчиков, дала свой астропрогноз по ситуации в Украине. Анжела живет в Австралии, а родом она из Украины. На момент начала войны с рф* ее сестра и мама были в Киеве.
Об этом пишет 1+1.
Астропрогноз от астролога для Украины
По прогнозам астролога, война может длиться около трех месяцев:
«Точка невозврата будет 30 апреля и месяц после, поэтому война может продолжаться 3 месяца. Затмение 30 апреля изменит всю страну навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела», — отметила астролог.
Свой астропрогноз она сделала и о дальнейшей судьбе Украины:
«Чтобы отстроить Украину понадобится 3,5 года, но это будет новое и очень сильное государство.
- Украина находится в знаке Тельца в Уране, а Уран — это страна независимости. Поэтому Украина всегда будет свободным и независимым государством, это еее суть, ее ДНК.
- спад напряжения начнется после 12 марта
- русские войска отступят
- Затемнение 30 апреля изменит всю страну, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела
- На восстановление страны понадобится 3,5 лет, но это будет новое очень сильное государство.
- Ядерного взрыва не будет
- Смена власти в рф произойдет только в январе 2024 года
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!